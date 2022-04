Giám sát và chấn chỉnh các hoạt động về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

(TBTCO) - Chiều 27/4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đến thăm và làm việc với Cục An ninh nội địa, Bộ Công An.