Chính sách giảm thuế khuyến khích người dân mua sắm, chi tiêu nhiều hơn Tổng cục Thuế đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đạt khá so với dự toán và tăng so cùng kỳ chủ yếu từ việc triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, kích cầu tiêu dùng như thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định, đã khuyến khích người dân mua sắm, chi tiêu nhiều hơn, góp phần tăng thu thuế giá trị gia tăng 13,2% so cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố tác động của chính sách miễn, giảm, gia hạn thì thu thuế giá trị gia tăng tăng 5% so cùng kỳ.