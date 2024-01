Hà Nội: Công bố danh sách 19 hóa đơn may mắn trúng thưởng quý IV/2023

(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tổ chức Chương trình trao thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III/2023 và lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2023. Tại hội nghị này, bà Nguyễn Thị Hòa - Cá nhân may mắn trúng giải nhì kỳ quay thưởng quý III/2023 đã cùng với hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” thực hiện bấm nút lựa chọn tìm ra 19 hóa đơn trúng thưởng quý IV/2023 trên phần mềm “Hóa đơn may mắn”.

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tổ chức Chương trình trao thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III/2023 và lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2023. Ảnh: CT Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, giải nhất chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2023 trị giá 50 triệu đồng thuộc về cá nhân Vũ Văn Quang, mã số thuế 8018485293, hóa đơn lập ngày 23/11/2023. Cục Thuế TP. Hà Nội cũng tìm ra 3 giải nhì trị giá 20 triệu đồng mỗi giải; 5 giải ba trị giá 10 triệu đồng mỗi giải và 10 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng mỗi giải. Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ thông báo thông tin trúng thưởng đến các cá nhân có hóa đơn được lựa chọn qua các hình thức thư điện tử, điện thoại. Việc trao thưởng sẽ được thực hiện tại Cục Thuế TP. Hà Nội, đảm bảo tạo thuận lợi cho người có hóa đơn trúng thưởng. Danh sách hóa đơn may mắn trúng thưởng quý IV/2023. Ảnh: TL Thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn”. Quá thời hạn này kết quả lựa chọn “Hóa đơn may mắn” không còn giá trị nhận thưởng. Đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, chương trình “Hóa đơn may mắn” dành cho hóa đơn điện tử với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, nhất là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Người nộp thuế, người dân có thể truy cập vào website: http://hanoi.gdt.gov.vn; các kênh YouTube, Zalo của cục thuế để tìm hiểu thông tin và tham gia chương trình "Hóa đơn may mắn" để có cơ hội trúng thưởng. Đồng thời, đây cũng là việc làm nhằm tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh của người dân, việc chủ động lấy hóa đơn khi mua hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Hoá đơn may mắn” để lựa chọn các cá nhân có “Hoá đơn may mắn” trúng thưởng trong những quý tiếp theo. Người nộp thuế, người dân trên địa bàn TP. Hà Nội có thể truy cập trang thông tin điện tử Cục Thuế TP. Hà Nội hoặc các trang mạng xã hội để nắm bắt những thông tin, thể lệ của chương trình “Hóa đơn may mắn” cũng như các hoạt động của Cục Thuế TP. Hà Nội./.

Văn Tuấn