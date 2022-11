Hà Nội thu gần 70 nghìn tỷ đồng từ hoạt động hỗ trợ vận tải

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải của thành phố trong tháng 11 ước tính đạt 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 11 tháng năm 2022, doanh thu ước đạt 66,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội thu gần 70 nghìn tỷ đồng từ hoạt động hỗ trợ vận tải Về doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát, trong tháng 11/2022, thành phố ước tính đạt thu 868 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, doanh thu ước đạt 9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượt hành khách vận chuyển tháng 11 của thành phố ước đạt 26,5 triệu lượt người, tăng 1% so với tháng trước và gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 846 triệu lượt người/km, tăng 0,9% và tăng 83,2%; doanh thu ước tính đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 76,3%. Tính chung 11 tháng năm 2022, số lượt hành khách vận chuyển đạt 275,6 triệu lượt người, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 8,3 tỷ lượt người/km, tăng 39,5%; doanh thu đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, tăng 34,1%. Cũng theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 11 ước tính đạt 107,2 triệu tấn, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 10,2 tỷ tấn/km, tăng 0,4% và tăng 20,2%; doanh thu ước tính đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 17%. Tính chung 11 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1,1 tỷ tấn, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 107,7 tỷ tấn/km, tăng 48,4%; doanh thu đạt 61,9 nghìn tỷ đồng, tăng 48,2%. Trước nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, trong giai đoạn từ ngày 18-26/1/2023 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 5 tháng Giêng năm Quý Mão), tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, chạy tăng cường tàu SE19 xuất phát ga Hà Nội ngày 18/1, tàu TN32 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 19/1/2023. Tuyến Hà Nội - Vinh, xuất phát tại Hà Nội có các tàu NA3 chạy các ngày 18, 19, 20, 22, 23/1/2023; các tàu NA7, NA9 chạy ngày 19/1. Xuất phát tại Vinh có các tàu NA4 chạy các ngày 25, 26/1, tàu NA8 chạy các ngày từ 23 - 26/1; các tàu NA10, NA12, NA14 chạy ngày 25/1 và tàu SE34 chạy ngày 26/1./.

Quốc Trí-Diệu Hoa