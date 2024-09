Hà Nội: Thu hồi 2 sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng

(TBTCO) - Ngày 25/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (sinh năm 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".