Chi ngân sách địa phương TP. Hà Nội ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2023 là 19.779 tỷ đồng, đạt 18,8% dự toán đầu năm, bằng 133,6% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển là 7.918 tỷ đồng, đạt 16,9% dự toán, bằng 192,6% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên là 11.837 tỷ đồng, đạt 21,2% dự toán, bằng 114,2% so với cùng kỳ.