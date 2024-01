Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phục vụ nhân dân đón năm mới 2024, Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”, TP. Hà Nội sẽ đảm bảo bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp Tết; tổ chức chu đáo, an toàn các hội chợ Xuân, chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố đảm bảo quy định về an toàn phòng chống dịch, trật tự an toàn giao thông.