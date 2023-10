Hà Nội tuyên dương 260 người nộp thuế tiêu biểu năm 2022

Thu ngân sách 9 tháng của Hà Nội đạt trên 87% dự toán Thông tin tại hội nghị, ông Mai Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, 9 tháng của năm 2023, ngành Thuế thu đạt 1.048,3 nghìn tỷ đồng, bằng 76,3% dự toán, giảm 3,2% so cùng kỳ năm 2022. Tại địa bàn TP. Hà Nội, 9 tháng năm 2023 đã thực hiện được 284,6 nghìn tỷ đồng, đạt 87,3% dự toán pháp lệnh và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu loại trừ những khoản thu đột biến, đặc thù thì chỉ tăng 9,7% so cùng kỳ.