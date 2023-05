Hải Dương: 44 người trúng thưởng hóa đơn may mắn quý I/2023

(TBTCO) - Cục Thuế Bắc Ninh vừa tổ chức Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I/2023. Kết quả có 19 “Hóa đơn may mắn” trong tổng số 43.068 hóa đơn điện tử quý I/2023 trúng thưởng, tổng số tiền là 80 triệu đồng. Trong đó, quầy thuốc Hoài Hùng trúng thưởng giải nhất “Hóa đơn may mắn” trị giá 15 triệu đồng.