Hải Phòng đã có tỷ phú Jackpot Mega 6/45 đầu tiên

Ngày 24/5/2024, Chi nhánh Hải Phòng (thuộc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott) đã tiến hành trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 1199 cho anh N.T.D, với tổng giá trị giải thưởng gần 70 tỷ đồng. Anh D. là người chơi trúng Jackpot có giá trị lớn nhất từ khi Vietlott phân phối xổ số điện toán tại Hải Phòng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh D. là người trúng thưởng Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 1199 với số tiền trúng thưởng là 69.796.747.000 đồng. Tấm vé số may mắn được phát hành tại 403 Đà Nẵng, Hải An, quận Hải An, Hải Phòng.

Anh N.T.D hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Anh là người chơi thường xuyên các xổ số tự chọn của Vietlott ngay từ khi triển khai kinh doanh tại Hải Phòng. Anh có thói quen mua nhiều kỳ và khi rảnh sẽ ngồi tra kết quả cho các kỳ đã mua.

Vào ngày 17/5/2024, anh ra điểm bán hàng để mua vé xổ số tự chọn Mega 6/45 cho kỳ QSMT ngày hôm đó và mua trước kỳ cho những ngày sau. Đến tối, anh có đọc trên Fanpage Vietlott thấy có người trúng thưởng tại Hải Phòng nhưng không nghĩ mình là người may mắn trúng thưởng nên chưa tra số.

Khoảng 10h tối ngày chủ nhật (19/5/2024), khi có thời gian rảnh rỗi, anh mới ngồi tra số thì biết mình trúng thưởng. Anh đã chia sẻ tin mừng này ngay với vợ. Anh dự định sử dụng một phần tiền thưởng để giúp đỡ bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Số còn lại anh tạm thời gửi tiết kiệm để có kế hoạch sử dụng hợp lý trong tương lai.

Tại buổi lễ trao thưởng, đúng với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh D đã trao tặng 1 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là thành phố Hải Phòng, với tổng giá trị hơn 6,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.