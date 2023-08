Hai phương án tính chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay thưởng của Hội đồng giám sát chương trình "Hóa đơn may mắn" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Cục Thuế Thái Nguyên cho biết đã tìm ra 15 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” kỳ quay thưởng quý II/2023.