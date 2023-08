Hải quan An Giang: Xác định đối tượng trọng điểm để đấu tranh phòng, chống buôn lậu

(TBTCO) - Trước tình trạng buôn lậu, đặc biệt là mặt hàng vàng đang có chiều hướng gia tăng, lãnh đạo Cục Hải quan An Giang đã chỉ đạo các đơn vị đóng tại cửa khẩu chủ động giải pháp để kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả.

19 kg vàng nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực biên giới xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang bị bắt giữ hồi cuối tháng 7/2023. Ảnh: HQ.

Chiều hướng diễn biến phức tạp

Theo đánh giá của Cục Hải quan An Giang, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới An Giang trong thời gian gần đây có chiều hướng diễn biến phức tạp so với thời gian trước.

Mặt hàng trọng điểm nhập lậu bao gồm: thuốc lá điếu, đường, vàng miếng nguyên liệu, vàng trang sức, quần áo cũ, phế liệu, tiền tệ... Các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi tuyến đường, thời gian, điểm tập kết hàng trên tuyến biên giới để tránh sự tuần tra, kiểm soát của lực lượng chống buôn lậu.

Đặc biệt, tại địa bàn huyện An Phú, từ khi các chốt cố định của lực lượng liên ngành kiểm soát chống buôn lậu theo Kế hoạch 77/KHLN rút khỏi địa bàn, các đối tượng buôn lậu đã tổ chức hoạt động trở lại thành các đường dây vận chuyển hàng lậu qua biên giới, tập trung chủ yếu ở hai xã Khánh An và xã Khánh Bình (ngoài địa bàn hoạt động của hải quan).

Trong đó, các đối tượng đã lợi dụng thời điểm đêm tối, địa hình phức tạp do có dòng sông chung giữa hai nước Việt Nam - Campuchia để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gây khó khăn cho lực lượng kiểm soát chống buôn lậu.

Vào những ngày cuối tháng 7, lực lượng chức năng An Giang đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 19 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực biên giới Khánh Bình. Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình cũng đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển ma túy, điện thoại di động cũ và tiền, không khai báo hải quan.

Cục Hải quan An Giang đã xác định các đối tượng trọng điểm để đấu tranh, phòng chống, bao gồm: một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh hoặc kho chứa hàng trong khu vực biên giới, chủ nhà máy thu mua lúa, gạo người Việt Nam.

Các đối tượng đầu nậu; đối tượng tham gia vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Hầu hết các đối tượng này là người không có nghề nghiệp ổn định, nhiều độ tuổi, kinh tế gia đình khó khăn, hoạt động vận chuyển thuê hàng lậu là nguồn thu nhập chính trong gia đình.

Cán bộ hải quan An Giang kiểm tra đường nhập khẩu qua cửa khẩu Tịnh Biên. Ảnh: Lê Thu.

Tăng cường phối hợp tuần tra, giám sát

Theo ông Đào Thịnh Vinh - Phó Cục trưởng Cục Hải quan An Giang, ngoài việc thực hiện các kế hoạch, lãnh đạo Cục Hải quan An Giang thường xuyên chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.

Đồng thời, các đơn vị hải quan cửa khẩu phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong hoạt động hải quan.

Lãnh đạo Cục Hải quan An Giang cũng chỉ ra một số địa bàn, mặt hàng trọng điểm mà các đơn vị hải quan cửa khẩu phải hết sức chú ý, tăng cường công tác kiểm soát trong những tháng cuối năm.

Chẳng hạn, cảnh báo hàng lậu qua biên giới mùa nước nổi, giữ thế chủ động trong việc bắt giữ hàng lậu để công tác xử lý tang vật được chặt chẽ. Đồng thời, lưu ý các mặt hàng lậu là hàng cấm, mặt hàng vàng, ngoại tệ...

Các đơn vị xây dựng kế hoạch mang tính khả thi, tập trung vào một số điểm mấu chốt mang tính đồng bộ, chuyên nghiệp; rà soát các đối tượng trọng điểm, theo dõi và cập nhật thường xuyên thông tin về các đối tượng này, nắm bắt tình hình các đối tượng có kho chứa hàng và các điểm kinh doanh trong khu vực biên giới./.