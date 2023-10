Hải quan hỗ trợ các nền kinh tế phát triển lành mạnh, tạo thuận lợi thương mại

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2023, Cục Thuế Long An thu nội địa đạt 76,8% so với dự toán trung ương giao, đạt 72,8% dự toán UBND tỉnh giao. Cục Thuế Long An đang rà soát khai thác triệt để các nguồn thu vào ngân sách giai đoạn nước rút; đáng chú ý, trong tháng 10/2023, cơ quan này tổ chức tháng cao điểm thực hiện phòng, chống các tổ chức, cá nhân mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để chống thất thu thuế.