(TBTCO) - Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu toàn ngành triển khai nhiều giải pháp.

Công chức hải quan kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Ảnh: Thu Hòa

Để triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai và chủ động tổ chức với chủ đề “Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” đảm bảo phù hợp với điều kiện, chức năng nhiệm vụ và đặc điểm tình hình thực tế hoạt động của đơn vị.

Với mục tiêu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5 với chủ đề: “Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến; chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh; duy trì thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 tại cơ sở.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu tăng cường phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; chuyển tải thông tin về các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.