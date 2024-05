Mở rộng quan hệ hợp tác hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam Theo thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 4, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 8,98 tỷ USD, qua đó nâng tổng kim ngạch trong 4 tháng đầu năm lên 34,73 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong 4 tháng qua tăng trưởng cao với mức tăng 21,17% so với cùng kỳ 2023 (tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 6 tỷ USD). Như vậy, Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững vị trí là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Hết tháng 4, riêng thị trường này chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đến tháng 4 có 7 nhóm hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt kim ngạch 1 tỷ USD trở lên, tăng 1 nhóm so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm hàng tỷ đô mới là phương tiện vận tải và phụ tùng với kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 21,77% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương kim ngạch tăng thêm gần 181 triệu USD). Các nhóm hàng tỷ đô khác gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; điện thoại và linh kiện; dệt may; gỗ và sản phẩm gỗ; giày dép.