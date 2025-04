Hải quan khu vực I tăng thu hơn 3,5 tỷ đồng từ hậu kiểm

Với sự phối hợp đồng bộ giữa 2 lực lượng, Hải quan Hà Nội và Công an TP. Hà Nội đã triệt phá đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn khí N2O (hay còn gọi khí cười) từ nước ngoài về Việt Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng đối với Công ty TNHH Thương mại DCMC Việt Nam cùng một số bị can liên quan.