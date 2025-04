Hải quan khu vực I: Thích ứng nhanh sau thay đổi cơ cấu, công việc thông suốt

(TBTCO) - Việc thay đổi cơ cấu của cơ quan hải quan trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp không phát sinh vướng mắc hoặc ảnh hưởng, tất cả nghiệp vụ xuất, nhập khẩu và thủ tục hải quan đều được hỗ trợ và thực hiện trôi chảy, kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực I giải quyết thủ tục xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Thủ tục xuất, nhập khẩu được thông quan tăng hơn 57%

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Phú Đông - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I cho hay, theo cơ cấu tổ chức mới, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, trụ sở chính tại Hà Nội. Trong quý I/2025, đơn vị tập trung vào việc chuyển đổi sang mô hình tổ chức mới, đảm bảo thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp.

Trên thực tế ngay trong những tháng đầu năm 2025, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I đã có các biện pháp chủ động nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quá trình thông quan. Theo đó, đơn vị nhanh chóng ban hành và triển khai các công việc theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Đồng thời, báo cáo Cục Hải quan những vướng mắc phát sinh khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới; tham gia ý kiến về chức năng, nhiệm vụ của phòng, đội thuộc chi cục hải quan khu vực và hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu theo mô hình tổ chức mới.

Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp ổn định tổ chức, đơn vị vẫn đảm bảo không để tồn đọng hồ sơ quá hạn theo quy định của Luật Hải quan. Các đơn vị cửa khẩu liên tục rà soát, phân công cán bộ xử lý hồ sơ ngay trong ngày. Đối với các đơn vị bị sáp nhập hoặc chấm dứt hoạt động, công tác xử lý các tờ khai còn tồn đọng, tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, đơn vị đã niêm yết công khai, đầy đủ 162 thủ tục hành chính, đã và đang tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 1.740 hồ sơ của doanh nghiệp.

Kết quả, tính từ đầu năm đến trung tuần tháng 3/2025, đơn vị đã làm thủ tục thông thoáng cho 20.313 chuyến bay với hơn 3,3 triệu lượt hành khách, tăng 11% so với cùng kỳ, làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu cho 364.334 tờ khai, tăng hơn 20,7% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 20,8 tỷ USD, tăng hơn 57% so với cùng kỳ.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đức Sơn - Trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam cho hay, việc thay đổi cơ cấu của cơ quan hải quan trong thời gian vừa qua, công ty không phát sinh vướng mắc hoặc ảnh hưởng, tất cả nghiệp vụ xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan đều được Hải quan Gia Thụy hỗ trợ và thực hiện trôi chảy, kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Số lượng tờ khai xuất nhập khẩu từ 1/1/2025 đến 27/3/2025 của công ty là 857 tờ khai, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 2 tháng đầu năm là 13 triệu USD.

“Rất mong cơ quan hải quan thường xuyên cập nhật, công bố thông tin liên quan đến thuế, hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu,…và tổ chức các hội nghị với doanh nghiệp để nắm bắt được những thay đổi của cơ quan hải quan khi thực hiện mô hình tổ chức mới” - ông Nguyễn Đức Sơn đề nghị.

Phấn đấu thu ngân sách đạt 40.720 tỷ đồng

Đề cập đến nhiệm vụ cốt lõi trong năm 2025, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực I nhấn mạnh vào việc thực hiện mục tiêu thu ngân sách, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp gắn với chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép, đặc biệt là hàng quốc cấm qua cửa khẩu hàng không, chuyển phát nhanh.

Về nhiệm vụ thu ngân sách, ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong bối cảnh sắp xếp, ổn định tổ chức theo mô hình mới. Kết quả thống kê đến 15/3/2025, đơn vị đã thu ngân sách đạt 6.976 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cùng kỳ, bằng, 20,8% dự toán được giao. Trong đó, địa bàn Hà Nội thu đạt 5.694 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã và đang diễn ra với nhiều biến động, các chính sách về cân bằng cán cân thương mại với Hoa Kỳ đã và đang tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thu ngân sách của đơn vị. Trong khi đó, Cục Hải quan vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 cho 20 chi cục hải quan khu vực, trong đó, đơn vị được giao thu đạt 40.720 tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu thu đạt chỉ tiêu được Cục Hải quan giao, trong những tháng tới, đơn vị tiếp tục chủ động triển khai Chỉ thị số 499/CT-TCHQ ngày 5/2/2025 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025.

Đồng thời với nhiệm vụ thu ngân sách, đơn vị tập trung vào việc xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động của Chi cục Hải quan khu vực I triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Chi cục Hải quan Khu vực I theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, giao biên chế cho các đơn vị thuộc và trực thuộc. Xây dựng, ban hành Kế hoạch điều động, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2025.

Ngoài ra, để nâng cao công tác quản lý hải quan, đơn vị tiếp tục thu thập và phân tích dữ liệu của các doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2025; tập hợp dữ liệu phân tích, đánh giá, phát hiện dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp để có giải pháp xử lý dứt điểm. Tiếp tục thực hiện Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan theo Quyết định 2790/QĐ-TCHQ (ngày 4/12/2024) của Tổng cục Hải quan.

Trong năm 2025, đơn vị cũng chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài ngành kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua cửa khẩu hải quan, đảm bảo an ninh trật tự xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, nhất là vào các đợt cao điểm lễ, tết…

Cụ thể, đơn vị quyết liệt triển khai kế hoạch công tác phòng chống ma túy năm 2025; thực hiện tuần tra kiểm soát tập trung tuyến hàng không, đặc biệt là địa bàn Sân bay quốc tế Nội Bài, chuyển phát nhanh. Tiếp tục thực hiện công tác tuần tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép qua biên giới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến hàng không, chuyển phát nhanh; trọng tâm về ma túy, tiền chất tại các địa bàn trọng điểm tại cảng hàng không, chuyển phát nhanh và một số khu chế xuất, khu công nghiệp, kho ngoại quan...