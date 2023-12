Việc xây dựng Hệ thống phần mềm này xuất phát từ thực tiễn Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đang triển khai Hợp đồng kinh tế nhập khẩu và vận chuyển mặt hàng than đá từ mỏ Ka Lưm (Sê Kông, Lào) về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lay. Khối lượng than dự kiến nhập khẩu từ 3-5 triệu tấn/năm, với thời gian khoảng 10 năm. Hiện nay Công ty đang sử dụng 650 xe ô tô đầu kéo (trong đó 260 xe mang biển kiểm soát Lào; 390 xe mang biển kiểm soát Việt Nam). Trung bình mỗi ngày, Công ty sử dụng trên 150 xe vận chuyển mặt hàng than đá nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng Thắng Lợi/Hòn La, Quảng Bình. Việc áp dụng Hệ thống phần mềm sẽ góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.