Hòa nhịp “Black Friday”, ưu đãi ngất ngây cùng Agribank

(TBTCO) - Đại tiệc Black Friday đang diễn ra tưng bừng khắp mọi nơi. Người người, nhà nhà đều đang háo hức săn sale. Agribank cũng nhanh tay nhập cuộc vui, với hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn dành tặng khách hàng. Dưới đây là danh sách chương trình khuyến mãi “nóng bỏng tay” không thể bỏ lỡ!

Chương trình quay số trúng thưởng “Lộc Việt trong tay – Rước ngay Lộc về”

Vào ngày 24/11/2023 - là ngày “Black Friday”: Nhận ngay 10 mã quay dự thưởng chương trình quay số trúng thưởng “Lộc Việt trong tay - Rước ngay Lộc về”, với mỗi giao dịch chi tiêu bằng thẻ Lộc Việt từ 500.000VND.

Tổng giá trị giải thưởng chương trình lên đến 1,44 tỷ đồng, bao gồm: 01 xe ô tô điện Vinfast VF 5 Plus 2023; 02 xe máy Honda SH 1259 2023; 05 xe máy Honda Vision 2023; 60 sổ tiết kiệm trị giá 6 triệu đồng; 200 giải may mắn bằng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.

Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 15/12/2023. Chi tiết chương trình quý khách hàng xem tại đây.

Chương trình “Vui chi tiêu - Nhận nhiều tích lũy” cho chủ thẻ Lộc Việt

Hoàn tiền lên tới 500.000 đồng/tháng, với tỷ lệ 5%/giao dịch đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại POS của đơn vị kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, giáo dục.

Hoàn tiền lên tới 200.000 đồng/tháng, với tỷ lệ 2%/giao dịch đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại POS của đơn vị khác và giao dịch tại Internet.

Thời gian khuyến mại từ nay đến 30/04/2024.

Chi tiết chương trình quý khách hàng xem tại đây

Chương trình ưu đãi cho “cặp đôi” thẻ phi vật lý J-card, D-card

Mở thẻ ảo – Rinh quà thật

Ưu đãi thẻ J-card: Hoàn 10% tổng giá trị giao dịch/tháng (tối đa 300.000đ) bằng thẻ J-card.

Đối với thanh toán hóa đơn, nạp thẻ điện thoại: áp dụng tại ZaloPay, Be, Grab, ShopeePay…

Đối với mua sắm trực tuyến: áp dụng tại website/ứng dụng Shopee, Lazada, Traveloka, Booking.com, Agoda,…

Chi tiết chương trình quý khách hàng xem tại đây

Ưu đãi thẻ D-card: Tặng 100.000VND cho giao dich từ 500.000 VND bằng thẻ Dcard mới và 50.000VND giao dịch từ 100.000 VND cho chủ thẻ D-card hiện hữu.

Đối với thanh toán hóa đơn, nạp thẻ điện thoại:

Bước 1: Truy cập website www.vban.vn.

Bước 2: Chọn loại dịch vụ thanh toán hóa đơn/ nạp thẻ điện thoại/ …

Bước 3: Chọn thanh toán qua thẻ ATM bằng thẻ Dcard hoặc thanh toán qua ứng dụng bằng thẻ Dcard.

Đối với mua sắm trực tuyến: áp dụng tại website/ứng dụng CGV, Thegioididong, Traveloka, CellphoneS, Apple, Samsung, Thebodyshop, VinID, Pizzahut, Baemin, Vinpearl, The body shop, Viettravel. Chi tiết chương trình quý khách hàng xem tại đây

Chương trình khuyến mãi cho chủ thẻ Visa, Mastercard của Agribank

1. Ưu đãi cho chủ thẻ Agribank Visa:

GoFood: Tặng 01 eVoucher giảm 30.000 VNĐ cho chủ Thẻ Visa, đồng thời là người sử dụng dịch vụ Gojek, thực hiện giao dịch GoFood đầu tiên có giá trị từ 100.000 VNĐ thành công trên ứng dụng GoFood, trong thời gian từ nay đến 30/9/2024.

ShopeeFood: Tặng 01 eVoucher giảm 20.000 VNĐ cho chủ Thẻ Visa, đồng thời là người sử dụng dịch vụ ShopeeFood, thực hiện giao dịch trên Shopeefood có giá trị từ 150.000 VNĐ thành công trên ứng dụng ShopeeFood, trong thời gian từ nay đến 30/11/2023.

Starbucks: Giảm ngay 10.000 VNĐ khi “chạm” với Thẻ Visa tại tất cả các cửa hàng Starbucks, trong thời gian từ nay đến 30/6/2024.

BHD Cineplex: Ưu đãi tặng ngay 01 phần bắp ngọt trị giá 64.000 VNĐ cho mỗi cặp vé xem phim thanh toán chạm bằng thẻ Agribank Visa mỗi ngày tại tất cả các rạp chiếu phim BHD Cineplex trên toàn quốc (áp dụng đến 30/9/2024).

Chi tiết chương trình quý khách hàng xem tại đây.

2. Ưu đãi cho chủ thẻ Agribank Mastercard:

- Tặng 1.000 SKYPOINT khi mua vé máy bay tại website/ứng dụng của Vietjet Air để bắt đầu kỳ nghỉ (áp dụng đến 31/12/2023).

- Giảm 20% trên giá tốt nhất khi đặt phòng tại ốc đảo 5 sao the Almanity Hội An Resort&Spa (áp dụng đến 30/4/2024).

- Giảm ngay 30% tổng hóa đơn dịch vụ Spa tại My Chi Spa tại khách sạn the Almanity Hội An Resort&Spa (áp dụng đến 30/4/2024).

- Giảm ngay 20% tổng hóa đơn đồ ăn và đồ uống trên thực đơn thông thường tại nhà hàng Four Plates Restaurant tại khách sạn the Almanity Hội An Resort&Spa (áp dụng đến 30/4/2024).

- Giảm ngay 20.000 VND với đơn hàng tối thiểu 299.000 VND trên ứng dụng LAZADA (áp dụng đến 31/12/2023).

Chi tiết chương trình quý khách hàng xem tại đây.

Chương trình “Black Friday - Ngàn deal trao tay” trên Agribank E-mobile Banking

- Đặt vé xe giảm tới 80.000 VND - Nhập mã VNPAY80

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2023

- Gọi taxi giảm 50% tối đa 50.000VND - Số lượng: 2 lần/khách hàng

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 30/11/2023

- Đặt vé xem phim giảm tới 40% - Nhập mã VNPAY40K

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 12/1/2024

- Mua sắm VnShop - giảm 50% toàn sàn cùng cơ hội trúng iPhone 15 128GB VNA trị giá 22.999.000 VND

Thời gian áp dụng: Ngày 11 & 22 hàng tháng

- Nhập mã THANHTOANXANH - giảm 50% các dịch vụ Gọi taxi, Vé xe khách, Vé xem phim, Mua sắm VnShop

Thời gian áp dụng: Từ tháng 6 - tháng 12. Chi tiết chương trình quý khách hàng xem tại đây./.