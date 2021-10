Hội thảo trực tuyến giải bài toán về chuyển đổi số quản trị tài chính, kế toán, thuế trong doanh nghiệp

(TBTCO) - Bối cảnh sống chung với dịch bệnh đặt ra cho doanh nghiệp yêu cầu nắm bắt thời cơ, phục hồi tình hình kinh doanh để “tái sinh” và “ngược dòng” phát triển. Bởi vậy, tối ưu hiệu quả hoạt động tài chính - kế toán, làm cơ sở vững chắc để phát triển các hoạt động khác sẽ là yếu tố tiên quyết cho mọi doanh nghiệp trong giai đoạn này.

Chuyển đổi số hay dừng lại?

Theo báo cáo mới nhất của DBT Center, trong 5-10 năm tới, 60% các doanh nghiệp sẽ bị đào thải nếu không chuyển đổi số. Hệ quả của việc chậm chuyển đổi có thể được nhìn thấy qua rất nhiều các câu chuyện của các thương hiệu lớn trên thế giới, nay đã chìm vào quên lãng.

Bên cạnh đó, báo cáo của McKinsey về “Bình thường mới - Sự hồi phục dựa trên chuyển đổi số” (The Next Normal - The recovery will be digital) cho thấy, Covid-19 đã gián tiếp thúc đẩy mạnh mẽ thay đổi của các ngành, lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu thông qua chuyển đổi số cũng như chỉ ra vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong bình thường mới.

Các diễn giả tham gia chương trình trực tuyến.

Những tác động của đại dịch Covid khiến doanh nghiệp phải tìm cách thay đổi để thích nghi và tồn tại. Trong đó, tài chính - kế toán vốn được xem là hoạt động xương sống của mọi doanh nghiệp cần được ưu tiên chuyển đổi số trước tiên. Lĩnh vực này có tính phức tạp cao trong nghiệp vụ, khối lượng dữ liệu lớn và đóng vai trò quan trọng khi là “bệ đỡ” cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Cần bắt đầu từ đâu và thay đổi như thế nào?

Trước xu thế tất yếu, các doanh nghiệp đang dần ứng dụng chuyển đổi số tại mô hình kinh doanh của mình song vẫn còn nhiều vướng mắc và khó khăn. Thấu hiểu điều này, Thời báo Tài chính Việt Nam, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc phối hợp cùng Công ty cổ phần MISA thực hiện hội thảo trực tuyến hoàn toàn miễn phí với chủ đề "Chuyển đổi số trong công tác quản trị tài chính - kế toán - thuế tại doanh nghiệp”.

Khung chương trình của hội thảo trực tuyến.

Chương trình là dịp để doanh nghiệp lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia và lãnh đạo đầu ngành trong lĩnh vực tài chính kế toán: được giải đáp các vướng mắc, khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi triển khai chuyển đổi số cho hoạt động tài chính - kế toán - thuế.

Cập nhật định hướng kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số của ngành thuế, giúp doanh nghiệp có sự chuẩn bị kịp thời để bắt kịp những thay đổi trong công tác thuế sắp tới; hiểu rõ các yêu cầu, giải pháp chuyển đổi số để doanh nghiệp áp dụng thành công chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại Việt Nam.