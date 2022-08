Hơn 250 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế về phòng cháy, chữa cháy 2022

(TBTCO) - Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 18 đến 20/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (quận 7, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra “Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an toàn, bảo vệ, tòa nhà thông minh năm 2022”.

Triển lãm năm nay sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày ( từ ngày 18 - 20/8), với quy mô 320 gian hàng, hơn 250 đơn vị giới thiệu sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các thiết bị ứng dụng cho khu công nghiệp, giao thông, ngân hàng, hệ thống bán lẻ, tòa nhà, nhà thông minh… của các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Anh, Ấn Độ, Australia, Bungari, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Italia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam…

Hơn 250 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy 2022. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Đây là hoạt động thiết thực với việc ứng dụng công nghệ và vật liệu mới, là nơi kết nối các nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà cung cấp trong nước với bạn bè quốc tế nhằm tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Việt Nam.

Triển lãm cũng góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các công nghệ, giải pháp, sản phẩm tiên tiến, hiện đại và các đối tác tiềm năng nhằm phục vụ trực tiếp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự xã hội…, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển của kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, bảo vệ an toàn, tính mạng, sức khỏe, tài sản và sự bình yên và hạnh phúc cho người dân.

Tại triển lãm, khách tham quan sẽ được khám phá các dòng sản phẩm công nghệ từ đơn giản dễ sử dụng đến giải pháp mới nhất về an ninh an toàn, phòng cháy, chữa cháy, tự động hóa tòa nhà và nhà ở thông minh, thiết bị bảo hộ cá nhân…

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành: hội thảo, tọa đàm quốc tế “Chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và giải pháp khoa học - công nghệ phòng cháy, chữa cháy cho nhà siêu cao tầng, công trình có nhiều tầng hầm”; hội thảo “An ninh thông minh”./.