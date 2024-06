Hơn 99,9% thu - chi ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt

Người thu - nộp ngân sách nhà nước là những khách hàng đặc biệt Cùng với sự phát triển của các hình thức, phương tiện thanh toán, công nghệ hiện đại, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, chúng ta đang phải đối mặt với các loại tội phạm công nghệ ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Sớm nhận thức được những khó khăn, thách thức này, ngành Tài chính đã chỉ đạo tổ chức giám sát an toàn an ninh mạng 24/7 để phát hiện và xử lý sớm các cuộc tấn công mạng. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng và định kỳ trong quá trình sử dụng. Kết nối, chia sẻ thông tin mã độc và thông tin giám sát an toàn thông tin mạng với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; chuẩn bị kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Công an. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, để đạt được những mục tiêu đã đề ra tại Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đến năm 2025, cần có sự quyết tâm lớn từ hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thu, chi ngân sách. Bộ Tài chính đề nghị các ngân hàng thương mại tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng đến thực hiện thu - chi NSNN và coi đây là những khách hàng đặc biệt. Mặt khác, ngân hàng đẩy mạnh phát triển các công cụ thanh toán hiện đại để tăng tiện ích cho khách hàng, đặc biệt là các tiện ích trên thiết bị di động nhằm khuyến khích người sử dụng tự nguyện chuyển sang thanh toán không tiền mặt. Riêng các cơ quan thu, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, các cơ quan thuế, hải quan, Kho bạc nhà nước phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế qua ngân hàng. Cùng với đó, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng cường TTKDTM trong thu, chi NSNN và thực hiện việc nộp, rút tiền mặt tại các ngân hàng thương mại.