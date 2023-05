HOSE công bố nguyên nhân hệ thống đóng cửa chậm 4 phút trong phiên giao dịch ngày 8/5/2023

(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo công bố nguyên nhân hệ thống giao dịch của HOSE đóng cửa chậm hơn 4 phút so với thời gian thực tế trong phiên giao dịch ngày 8/5/2023.

HOSE khẳng định, hệ thống giao dịch vẫn hoạt động bình thường trong ngày 8/5/2023.

Ảnh: Duy Thái

Thông tin từ HOSE cho biết, do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 4 phút, nên phiên giao dịch ngày 8/5/2023 được mở cửa và đóng cửa với thời gian tịnh tiến trễ hơn so với thời gian chuẩn. Để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, HOSE đã không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch.

“Trong phiên giao dịch này, hệ thống giao dịch hoạt động bình thường” - Thông báo của HOSE khẳng định.

“Hiện nay, HOSE đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn” - thông tin từ HOSE cho biết thêm./.