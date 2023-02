(TBTCO) - Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 12,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ. Có 8/19 khoản thu, sắc thuế đạt trên 8%.