Kế toán, kiểm toán và tài chính Việt Nam trong bối cảnh mới

Cuộc hội thảo mang chủ đề “Tương lai nào cho người lao động - nhìn từ góc độ an toàn tài chính và an sinh xã hội”, do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 10/6 tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm chia sẻ những giải pháp, đảm bảo tài chính, an sinh cho người lao động (NLĐ) trong tương lai, đặc biệt là khi hết tuổi lao động và trong bối cảnh dân số đang già hóa tại Việt Nam.