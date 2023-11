(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) và AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - một thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group, đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) tương đương 100% vốn điều lệ PTF với giá chuyển nhượng là 4.300 tỷ đồng.