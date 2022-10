Khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng nào để được nhiều ưu đãi?

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; mã Ck: HDB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. An toàn vốn đạt 15,3% thuộc những ngân hàng cao nhất và cao gần gấp hai lần so với yêu cầu tối thiểu 8%.