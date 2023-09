(TBTCO) - Hiện giá cà phê đang tăng cao nhưng doanh nghiệp đang không có hàng để bán, do nguồn cung khan hiếm.

Khan hiếm nguồn cung, giá cà phê tăng cao. Ảnh: TL

Giá cà phê hôm nay (18/9/2023) tăng 200 đồng - 300 đồng so hôm qua. Theo ghi nhận mới nhất, giá thấp nhất là 67.200 đồng/kg và giá cao nhất là 68.200 đồng/kg.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 85 nghìn tấn, thu về 258,5 triệu USD, giảm 25,1% về lượng và giảm 2,9% về giá trị so với tháng 8 năm ngoái. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,2 triệu tấn, trị giá gần 3 tỷ USD, giảm 5,4% về lượng nhưng tăng 3,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 8 đã đạt 84.647 tấn, khoảng 1,41 triệu bao, giảm tới 22,3% so với tháng trước và thấp hơn đáng kể so với ước báo ban đầu của Tổng cục Thống kê Việt Nam là 90 ngàn tấn. Điều này đã khiến thị trường tiếp tục thể hiện mối lo thiếu hụt nguồn cung.

Dù khối lượng suy yếu, song giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng tháng thứ 6 liên tiếp, ghi nhận mức cao mới trong tháng 8/2023, đạt kỷ lục 3.054 USD/tấn, tăng 8% so với tháng trước đó và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta trong 8 tháng đạt 2.463 USD/tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các doanh nghiệp nhận định, giá cà phê đang duy trì tại mức cao trong lịch sử là tin vui đối với nông dân và các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhưng nguồn cung cà phê của Việt Nam đang rơi vào tình trạng khan hiếm. Tại một số tỉnh trọng điểm ở Tây Nguyên, lượng cà phê dự trữ của người dân và một số doanh nghiệp còn rất ít do mất mùa dẫn tới nguồn cung khan hiếm, chủ yếu lượng hàng dự trữ để xuất cho các hợp đồng đã được ký kết.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, giá cà phê đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, nhưng hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu không mua trữ cà phê như trước mà ký hợp đồng tới đâu mua tới đó.