Nhờ linh hoạt trong quy trình kiểm soát chi và thanh toán vốn theo quy định mới, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đang góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, đưa nguồn vốn đến các công trình, dự án kịp thời.

Linh hoạt quy trình kiểm soát cho từng lần thanh toán vốn

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Đà Nẵng là trên 7.333 tỷ đồng, trong đó, vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là trên 5.963 tỷ đồng, còn lại là vốn do địa phương triển khai thêm ngoài kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng góp phần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh TL minh họa

Ông Phan Quảng Thống - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng cho biết, để giải ngân nhanh nguồn vốn cho các dự án, công trình, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc thực hiện quy trình kiểm soát chi lồng ghép với quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến, qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giảm thiểu tình trạng phải chỉnh sửa nhiều lần đối với một hồ sơ, chứng từ của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Đặc biệt, ông Thống cho biết, để góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cùng các giải pháp đồng bộ được triển khai từ các sở, ban, ngành, Kho bạc Nhà nước đã ban hành quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công này, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã linh hoạt phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân (bao gồm tạm ứng hoặc thanh toán khối lượng hoàn thành) của hợp đồng thanh toán nhiều lần cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng thì chuyển sang hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau” cho các lần giải ngân kế tiếp đến khi thanh toán hết giá trị hợp đồng và thời hạn kiểm soát.

“Việc linh hoạt quy trình kiểm soát vốn đầu tư giúp công tác thanh toán được rút ngắn trong 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ”- ông Thống nhấn mạnh.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, trong quý I/2022, đơn vị đã kiểm soát, thanh toán được 382 tỷ đồng. Nhìn chung, đa số các chủ đầu tư cơ bản bảo đảm tiến độ giải ngân do thành phố đặt ra, một số chủ đầu tư bảo đảm tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch đã cam kết như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng giải ngân 81 tỷ đồng, hoàn thành 29% kế hoạch đầu tư công (280 tỷ đồng); Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản quận Hải Châu giải ngân 8 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch đầu tư công (33 tỷ đồng)…

Từ tiến độ giải ngân này, thành phố Đà Nẵng đã bảo đảm tiến độ các công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội của thành phố như: Các khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4, Hòa Hiệp 3, Trung tâm đô thị mới Tây Bắc, khu phức hợp thương mại dịch vụ tại sân vận động Chi Lăng…

Tăng tốc giải ngân để đạt mục tiêu đề ra

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến hết năm ngân sách 2022 (31/1/2023) phấn đấu giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn được giao.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành, các ban quản lý dự án, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung hoàn thành sớm nhất các thủ tục đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định.

Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cam kết tỷ lệ giải ngân, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu giải ngân chi tiết từng tháng. Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, đặc biệt chịu trách nhiệm về tỷ lệ giải ngân các dự án do các đơn vị, chủ đầu tư khác thực hiện trên địa bàn.

UBND TP. Đà Nẵng cũng lưu ý người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố trong việc tổ chức, triển khai các nhiệm vụ và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 được giao. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền nhằm nhanh chóng hoàn thành thủ tục đầu tư, sớm triển khai dự án.

Ông Phan Quảng Thống cho biết, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng là cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án, theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời nắm bắt, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân vốn từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền.

Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, đơn vị sẽ tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với các cấp trên để xem xét như điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng mang lại lợi ích phát triển kinh tế - xã hội./.