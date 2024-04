Kho bạc Nhà nước tiến tới chi trả cá nhân, chi trả an sinh xã hội qua tài khoản

(TBTCO) - Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030, Kho bạc Nhà nước đã triển khai đồng bộ, tích cực rất nhiều giải pháp, nhất là số hoá, điện tử hoá các giao dịch thu chi ngân sách nhà nước. Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước đang hướng tới việc thanh toán, chi trả cá nhân, chi trả an sinh xã hội qua tài khoản.

Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 455/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030.

Tại Chiến lược đã đưa ra mục tiêu tổng quát là xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và kiện toàn bộ máy nhà nước gắn với tăng cường ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, kết nối viễn thông với hệ thống cơ sở dữ liệu khác và cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước, hướng đến năm 2030 thực hiện được mục tiêu kho bạc số.

Gắn với mục tiêu tổng quát, Chiến lược đặt ra 5 mục tiêu cụ thể. Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất là đến năm 2025, KBNN vận hành trên dữ liệu số, hoàn thành nền tảng kho bạc số và cơ bản toàn bộ giao dịch thu chi NSNN qua hệ thống theo phương thức điện tử.

KBNN đã thực hiện triển khai thí điểm chi trả lương cho các cá nhân qua tài khoản thông qua hệ thống dữ liệu với KBNN tại 2 địa phương Vĩnh Phúc và Hải Phòng - đây là 2 địa phương được đánh giá có nhiều đơn vị sử dụng ngân sách chi thanh toán cá nhân qua ngân hàng Vietinbank. Đặc biệt là KBNN Hải Phòng có nghiệp vụ phong phú, đảm bảo kiểm thử nhiều tình huống đa dạng. Sau 3 tháng triển khai, cơ bản quy trình này được đánh giá rất tích cực.

Sau 2025, KBNN sẽ tập trung nghiên cứu phát triển các dịch vụ theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước để đến năm 2030 xây dựng được kho bạc số.

Bám sát mục tiêu, định hướng trên, thời gian qua, KBNN đã triển khai đồng bộ, tích cực rất nhiều giải pháp, đặc biệt liên quan đến công tác số hoá, điện tử hoá các giao dịch thu chi NSNN.

Về chi trả cho cá nhân vào tài khoản, hiện nay KBNN đã thực hiện việc nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến với quy trình kiểm soát thanh toán cho các cá nhân hưởng lương từ NSNN và qua cổng trao đổi dữ liệu của KBNN.

KBNN cho biết, sắp tới, đơn vị sẽ thực hiện quy trình chi trả an sinh xã hội tương tự như theo quy trình chi trả lương. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với cơ quan công an để trao đổi xác thực thông tin chính xác về các đối tượng thụ hưởng để lập bảng thanh toán, sau đó cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ lập hồ sơ đề nghị thanh toán với KBNN. Sau khi thực hiện công tác kiểm soát xong, kho bạc sẽ đưa dữ liệu bảng thanh toán lên cổng trao đổi dữ liệu.

Theo nhận xét từ KBNN, quy trình này khác và tiến bộ hơn so với trước. Cụ thể, nếu như trước đây, khi các đơn vị chuyển hồ sơ thanh toán lên dịch vụ công trực tuyến, KBNN sẽ phải in, phục hồi bảng thanh toán và mang bảng thanh toán ra ngân hàng thương mại để thanh toán. Với quy trình này, khâu đó sẽ được số hoá và đảm bảo dữ liệu an toàn, chính xác./.