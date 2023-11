Khơi dậy nguồn lực tài chính đầu tư phát triển kinh tế xanh

(TBTCO) - Mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng sức mua trên thị trường đã có sự phục hồi tốt so với năm trước và so với giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2023 tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.