(TBTCO) - Chiều ngày 28/5/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ phối hợp Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2024.

Thông tin tại sự kiện, ông Trần Xuân Toàn – Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ cho biết, ‘‘Chương trình Ngày không tiền mặt - 16/6” năm 2024 do Báo Tuổi trẻ phát động chính thức bước sang năm thứ 6 với chủ đề “Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, bảo mật”.

Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ thông tin về chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024. Ảnh: Đỗ Doãn

Qua chặng đường 5 năm triển khai “Ngày không tiền mặt”, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, sự quan tâm, đồng hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cùng các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan với Báo Tuổi trẻ, chương trình này đã truyền tải, lan tỏa thông điệp, giá trị tích cực của thanh toán không tiền mặt, góp phần định hình và củng cố thói quen, hành vi sử dụng các phương thức, phương tiện thanh toán không tiền mặt an toàn, tiện lợi, góp phần tạo nên chuyển biến rõ nét về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) của người dân, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế.

Chương trình đã góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ tại các Đề án (Đề án Phát triển TTKDTM giai đoạn 2021-2025; Đề án thúc đẩy thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế) và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) Lê Anh Dũng chia sẻ thông tin tích cực về các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Đỗ Doãn

Buổi họp báo nhằm công bố nội dung, các hoạt động Ngày không tiền mặt 2024 gồm: Ngày khuyến mãi tập trung toàn quốc Cashless Day 16.6 từ 10 đến 16/6, Tháng khuyến mãi tập trung tại TP. Hồ Chí Minh từ 15/6 đến 15/7, ‘‘Livestream’’ bán hàng giảm giá ngày 16/5 và 16/6…

Bên cạnh các hoạt động như lễ hội ngày không tiền mặt, sự kiện năm nay có nhiều điểm mới với chương trình giao lưu, tư vấn kỹ năng tài chính an toàn (tư vấn cho học sinh - sinh viên các kỹ năng về quản lý chi tiêu, kiểm soát tiền, đầu tư tài chính, các mini game thử thách quản lý tài chính); ngoài ra còn có minigame hiến kế giao dịch an toàn; hoạt động chạy bộ…

Cụ thể là hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy TTKDTM an toàn, bảo mật” (dự kiến vào ngày 14/6/2024) với quy mô khoảng hơn 300 khách mời... nhằm thảo luận các giải pháp nâng cao hơn nữa khả năng bảo mật, an toàn của hệ thống, đảm bảo an toàn trong TTKDTM nói riêng và các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số nói chung; Nâng cao nhận thức, bảo vệ tốt hơn cho người dân khi tham gia TTKDTM cũng như các giao dịch ngân hàng trên nền tảng số.

Quang cảnh buổi họp báo khởi động Ngày không tiền mặt năm 2024. Ảnh: Đỗ Doãn

Tại buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024, các lãnh đạo tham dự đã trình bày và thông tin về những kết quả tích cực trong phát triển TTKDTM thời gian qua, vai trò của truyền thông, giáo dục tài chính trong thúc đẩy TTKDTM và chuyển đổi số ngân hàng; định hướng thời gian tới.