Không chủ quan trong chống buôn lậu tại khu vực miền Trung

ÔNG LÊ HỒNG VINH - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH NGHỆ AN: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu không quyết liệt Trên cơ sở các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành chức năng, chính quyền địa phương đã xây dựng Kế hoạch đồng loạt ra quân triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ tham mưu đến đấu tranh trực tiếp. Do đó, công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại đã được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đạt được nhiều kết quả tích cực. Tới đây, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Tập trung vào kiểm tra lĩnh vực thương mại điện tử quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới; nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng, lực lượng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bên cạnh đó, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, các cơ quan chức năng để buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lộng hành do thiếu trách nhiệm, không quyết liệt trong đấu tranh phòng ngừa, chậm phát hiện, xử lý vi phạm. ÔNG PHAN HÙNG SƠN - PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Vẫn còn khó khăn, vướng mắc nhất định Thời gian qua, lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp, rà soát, xác định tuyến, địa bàn và các nhóm hàng trọng điểm, đồng thời chỉ ra phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để xây dựng phương án ngăn chặn. Ở lĩnh vực chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, hiện đang nổi lên thủ đoạn lợi dụng chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu khi các đối tượng này đã tự ý bán ra thị trường Việt Nam khi chưa khai báo. Ngoài ra, gần đây có các hoạt động livestream bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook… Trong quá trình triển khai thực hiện, các lực lượng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định, như việc xác định chủ tài khoản của các đối tượng trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn do các đối tượng này thường sử dụng tài khoản “ảo” để hoạt động. Gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử cũng diễn biến phức tạp và phát sinh trên diện rộng. Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử cũng đang là vấn đề cấp bách.