(TBTCVN) -Bên cạnh việc thực hiện nhiều chính sách tài khóa, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, DN vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã quyên góp, gửi tặng 10.000 túi quà an sinh tới người dân 2 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Những nghĩa cử ở đúng thời điểm hơn ngàn lời nói