(TBTCO) - Chiều ngày 26/6, UBND TP.Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý II năm 2024.

Quang cảnh họp báo.

Thu ngân sách tăng khá, chi ngân sách đảm bảo cân đối

Thông tin tại cuộc họp, ông Lê Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội thành phố có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá.

Theo đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 252.054 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ, trong đó các khoản thu từ xuất nhập khẩu, từ dầu thô và thu nội địa đều tăng so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 47.973 tỷ đồng, đạt 34,0% dự toán, tăng 24,2% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 22.871 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán, tăng 43,6%.

GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) duy trì tăng trưởng khá, cao hơn cùng kỳ. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2024, GRDP Hà Nội ước tăng 6,0% (cùng kỳ tăng 5,97%). Trong đó, dịch vụ tăng 6,55% (cùng kỳ tăng 7,54%); công nghiệp và xây dựng tăng 5,37% (cùng kỳ tăng 3,28%); nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,94% (cùng kỳ tăng 2,24%); thuế sản phẩm tăng 4,38% (cùng kỳ tăng 2,41%).

Xuất, nhập khẩu tăng trưởng tích cực khi 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 8.891 triệu USD, tăng 11,0%, trong đó: khu vực kinh tế trong nước tăng 14,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,1%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh, CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 5,32%, cùng kỳ tăng 1,22%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, chỉ có nhóm hàng giảm giá là bưu chính viễn thông.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định; công nghiệp tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 5,0%, cùng kỳ tăng 3,7%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tương ứng tăng 4,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 13%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 9,7%; khai khoáng giảm 3,6%. Một số ngành công nghiệp chủ lực tăng khá như sản xuất chế biến thực phẩm tăng 8%; Ssản xuất sản phẩm thuốc tăng 5,7%; sản xuất trang phục tăng 9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 14,6%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 9%...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 408,442 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7%, cùng kỳ tăng 10,4%, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa 260,926 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8%; doanh thu khách sạn, nhà hàng 52,337 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3%; du lịch lữ hành 13,144 nghìn tỷ đồng, tăng 48%; dịch vụ 82,035 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1%.

Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực văn hóa, xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Kết quả đến ngày 14/6/2024 đã có 686/724 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khởi công, đạt 94,8% kế hoạch, trong đó có 272 nhà đã hoàn thành (114 nhà xây mới; 158 nhà sửa chữa) với kinh phí 30,81 tỷ đồng.

Du lịch duy trì tăng trưởng khá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 3,042 triệu lượt, tăng 36,9%, cùng kỳ tăng 46,5%. Tổng thu ước đạt 55.385 tỷ đồng, tăng 22,8%.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt khá. Lũy kế 06 tháng đầu năm 2024, thành phố thu hút 1.165,3 triệu USD vốn FDI, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023. Thành phố đang chuẩn bị công tác tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn...

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội trong 6 tháng tăng mạnh.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Ông Lê Trung Hiếu cũng cho biết thêm, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VneID) trên địa bàn TP. Hà Nội (Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND thành phố; trong đó hỗ trợ 100% mức phí phải nộp cho công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID).

Trước đó Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết quy định về mức phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến (Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố; trong đó, mức thu bằng “không” áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến). Cùng với đó, thực hiện vận hành chính thức nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố, đã kết nối với 7 hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của thành phố và 14 hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của quốc gia và các bộ, ngành.

Một số hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ công dân, doanh nghiệp đang được triển khai thử nghiệm nhằm xây dựng thành phố thông minh, hiện đại như: Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi); hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố trên VneID, cấp lý lịch tư pháp trên VneID; ứng dụng “Thẻ vé giao thông Hà Nội” sử dụng thẻ QR động (thẻ ảo) cho vận tải hành khách công cộng; thí điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt, nhằm tạo sự minh bạch trong công tác thu phí trông giữ phương tiện và giảm ùn tắc ở trung tâm thành phố;…

Một số mô hình kinh tế số, xã hội số điển hình đã được các quận, huyện triển khai tích cực, trong đó một số mô hình nổi bật như: “Thanh toán không dùng tiền mặt”, “Chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt”, “Chuyển đổi số trong trường học” như đăng ký sử dụng chữ ký số cho giáo viên; lưu trữ hồ sơ điện tử; thu học phí không dùng tiền mặt, nộp thuế điện tử qua app eTax Mobile (theo hướng dẫn của ngành Thuế), “Bộ phận Một cửa Hiện đại - Chia sẻ - Hỗ trợ”,…

TP. Hà Nội nhận định, trong 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; nền kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực nhưng còn nhiều khó khăn. Với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "5 quyết tâm", "5 bảo đảm", "5 đẩy mạnh", thời gian tới thành phố tiếp tục bảo đảm ổn định và tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các ngành, lĩnh vực mới nổi, mô hình kinh doanh mới.

Ngoài ra xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội như: Triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua; kế hoạch thực hiện 02 quy hoạch sau khi được phê duyệt; hoàn thiện cơ chế, chính sách khai thác nguồn lực từ đất đai. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…/.