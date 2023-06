Kinh tế trưởng của OECD kêu gọi các chính phủ cắt giảm hỗ trợ tài chính

(TBTCO) - Clare Lombardelli - tân Kinh tế trưởng của OECD cho biết, đã đến lúc các quốc gia cải thiện tình hình tài chính công của mình khi đại dịch Coronavirus và cuộc khủng hoảng năng lượng đang dần lắng xuống. Bà Clare Lombardelli nói rằng, các biện pháp bây giờ phải nhắm mục tiêu “những người thực sự cần nó”.

Kinh tế trưởng của OECD Clare Lombardelli nói: “Nền kinh tế toàn cầu đang phát triển và thoát khỏi những cú sốc mà chúng ta đã chứng kiến ​​trong vài năm qua”. Ảnh: FT

Đã đến lúc dừng các hỗ trợ tài chính toàn diện

Phát biểu trước khi trình bày dự báo toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) ngày 7/6 tại Paris, bà Clare Lombardelli cho biết, nền kinh tế thế giới dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 2,7% vào năm 2023 và 2,9% vào năm 2024.

Bối cảnh tốt hơn có nghĩa là đã đến lúc các chính phủ phải xây dựng lại bộ đệm tài chính, giúp chống lại lạm phát cao và đặt các quốc gia vào vị trí tốt hơn để đối phó với chi phí của dân số già.

“Chúng tôi đã thấy hỗ trợ tài chính cần thiết và dễ hiểu để đối phó với xung đột quân sự (Ukraine) và đại dịch, nhưng bây giờ là lúc cần rút hỗ trợ tài chính toàn diện” - bà Lombardelli nói.

Bà Clare Lombardelli cho biết, nền kinh tế thế giới dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 2,7% vào năm 2023 và 2,9% vào năm 2024.

Theo tân Kinh tế trưởng của OECD, người đã gia nhập OECD từ Bộ Tài chính Vương quốc Anh, cho biết chỉ cung cấp hỗ trợ “cho những người thực sự cần nó” cũng sẽ phù hợp hơn với việc tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Mỹ và các nước châu Âu đã tăng cường chi tiêu kể từ khi bắt đầu đại dịch. Giờ đây, họ phải đối mặt với các hóa đơn tài chính cao hơn nhiều để hỗ trợ sau khi lãi suất toàn cầu tăng vọt.

Bà Lombardelli cho biết “không có kỳ vọng” về thời điểm các nền kinh tế sẽ giảm bớt gánh nặng nợ nần. “Chúng tôi không muốn mãi mãi tăng mức nợ. Điều đó làm cho các quốc gia trở nên kém kiên cường hơn”. Bà nói rằng trong khi một số quốc gia có thể có hoàn cảnh đặc biệt, thì “về trung bình, chúng ta cần phải giảm mức nợ xuống”.

Các dự báo chính của OECD cho thấy, nền kinh tế toàn cầu đang vượt qua những khó khăn hồi đầu năm nay, khi các ngân hàng phá sản ở cả hai bờ Đại Tây Dương. OECD dự báo Mỹ sẽ tránh được suy thoái, Đức sẽ phục hồi sau sự sụt giảm sản lượng gần đây và tăng trưởng của Trung Quốc sẽ đáp ứng mục tiêu 5% của Bắc Kinh trong năm nay.

“Nền kinh tế toàn cầu đang phát triển và thoát khỏi những cú sốc mà chúng ta đã chứng kiến ​​trong vài năm qua” - bà nói, đồng thời chỉ ra rằng năm nay dự kiến kinh tế toàn cầu ​​sẽ yếu hơn theo chu kỳ lịch sử.

Lombardelli cho biết, ưu tiên trước mắt là đảm bảo lạm phát quay trở lại mức mục tiêu khoảng 2% ở hầu hết các nền kinh tế tiên tiến, bà cho biết thêm, điều này sẽ yêu cầu lãi suất duy trì ở mức cao gần đây trong một thời gian hoặc tăng cao hơn một chút.

“Các nhà dự báo, cả trong nước và quốc tế, đã hiểu sai về lạm phát dai dẳng. Đó là lý do tại sao bạn có thể cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ” - Lombardelli nhấn mạnh. Bà nói rằng các ngân hàng trung ương sẽ phải theo dõi tiền lương đặc biệt chặt chẽ để phát hiện các dấu hiệu lạm phát đang gia tăng.

Cần cảnh giác với “lạm phát tham lam”

Là một phần trong Báo cáo triển vọng kinh tế, OECD đã xem xét 9 quốc gia để xem liệu các công ty có đẩy lạm phát cao hơn bằng cách tăng tỷ suất lợi nhuận hay không. Kết quả chỉ tìm thấy bằng chứng khiêm tốn về lợi nhuận cao hơn, với phần lớn lợi nhuận này tập trung vào các công ty khai thác mỏ và năng lượng.

Lombardelli cho biết, ưu tiên trước mắt là đảm bảo lạm phát quay trở lại mức mục tiêu khoảng 2% ở hầu hết các nền kinh tế tiên tiến. Ảnh minh hoạ: Bloomberg

Lombardelli cho biết vẫn cần cảnh giác về “lạm phát tham lam”, vì các công ty vẫn có thể cố gắng bảo vệ tỷ suất lợi nhuận nếu người lao động kêu gọi tăng lương. “Hiệu quả không lớn” - bà nói. “Nhưng có một cái gì đó ở đó. Chi phí lao động đang tăng lên, lợi nhuận đang tăng lên, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng (lạm phát tham lam) sẽ tiếp diễn”.

Một quốc gia có vấn đề lạm phát tức thời đáng lo ngại hơn là Vương quốc Anh, nơi mà bà cho biết có “vấn đề đặc biệt về thị trường lao động”. Bà nói, quy mô lực lượng lao động đã giảm sau đại dịch, gây áp lực buộc các công ty phải trả nhiều tiền hơn cho người lao động.

Trong triển vọng của mình, OECD lưu ý rằng Mỹ đã cắt giảm đáng kể tỷ trọng thương mại với Trung Quốc, mặc dù mức độ thương mại chung đã tăng lên kể từ năm 2018. Các nước châu Âu đã tăng tỷ trọng thương mại với Bắc Kinh.

Một vấn đề kinh tế toàn cầu khác khiến các nhà hoạch định chính sách bận tâm trong những tháng gần đây là thương mại với Trung Quốc. Được dẫn dắt bởi việc Mỹ tìm cách “giảm thiểu rủi ro” trong mối quan hệ với Bắc Kinh, G7 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng phục hồi trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà không tìm cách “tách rời” các nền kinh tế Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản khỏi Trung Quốc.

Đối với OECD, tổ chức có truyền thống ủng hộ thương mại tự do, mong muốn đổi mới an ninh quốc gia để vượt qua hiệu quả kinh tế là rất khó khăn. Lombardelli cho biết bà muốn đảm bảo rằng mọi người vẫn hiểu trường hợp tự do hóa thương mại, trao đổi hàng hóa và dịch vụ.

“Thương mại là một lợi ích cho mọi người trên khắp thế giới. Nó mang lại những lợi ích to lớn về sự lựa chọn, sự thịnh vượng và giá cả (thấp hơn). Việc các quốc gia nghĩ về chuỗi cung ứng là hoàn toàn hợp lý và hợp lý…, nhưng điều quan trọng là nghĩ về nó theo cách không làm suy yếu hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên các quy tắc rộng rãi” - Kinh tế trưởng của OECD nói.

Trong triển vọng của mình, OECD lưu ý rằng Mỹ đã cắt giảm đáng kể tỷ trọng thương mại với Trung Quốc, mặc dù mức độ thương mại chung đã tăng lên kể từ năm 2018. Các nước châu Âu đã tăng tỷ trọng thương mại với Bắc Kinh.

Lombardelli cho biết bà muốn tập trung nỗ lực vào việc sử dụng các nguồn lực “tốt nhất trên thế giới” của OECD để cung cấp dữ liệu cần thiết nhằm định hướng thay đổi kinh tế và thúc đẩy triển vọng tăng trưởng dài hạn.

“Mọi người đều rất hào hứng với chính sách tiền tệ và những vấn đề ngắn hạn, nhưng điều gì giúp các nền kinh tế phát triển và điều gì thay đổi phúc lợi của người dân…, là những nội dung trong cấu trúc này. OECD có thể mang trọng lượng phân tích trí tuệ của mình cho những câu hỏi trên” - bà Lombardelli cho biết./.