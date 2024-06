Kỳ vọng thị trường bảo hiểm sớm lấy lại tăng trưởng dương

(TBTCO) - Nhiều ý kiến đều đồng thuận cho rằng, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất và đang trên đà hồi phục. Niềm tin của khách hàng đã và đang tăng dần trở lại khi các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã cùng khẩn trương hành động. Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm vẫn cần nhiều nỗ lực hơn để lấy lại tốc độ tăng trưởng dương và xây ước vọng về một thị trường phát triển minh bạch, bền vững.

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã tích cực thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để tăng sự hài lòng của khách hàng. Ảnh: Duy Dũng

Niềm tin cải thiện, hồi phục dần dần

Theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính tới hết tháng 5/2024, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ước đạt 948.408 tỷ đồng, tăng +8,83% so với cùng kỳ năm trước, trong đó DNBH phi nhân thọ đạt 136.030 tỷ đồng và DNBH nhân thọ đạt 812.378 tỷ đồng.

Các DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 787.514 tỷ đồng, tăng +8,69% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, DNBH phi nhân thọ ước đạt 73.440 tỷ đồng và các DNBH nhân thọ ước đạt 714.101 tỷ đồng. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 635.125 tỷ đồng, tăng +7,8% so với cùng kỳ. Đồng thời, tổng nguồn vốn chủ sở hữu cũng tăng +10,2%, ước đạt 201.946 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 87.844 tỷ đồng, giảm -4,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ ước đạt 31.963 tỷ đồng, tăng +11%; song lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 55.881 tỷ đồng, giảm -11% so với cùng kỳ. Cùng với đó, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 34.435 tỷ đồng, tăng 22,01% so với cùng kỳ, trong đó DNBH phi nhân thọ là 8.630 tỷ đồng, còn các DNBH nhân thọ là 25.805 tỷ đồng.

Qua số liệu cho thấy, thị trường bảo hiểm Việt Nam đang dần tăng trưởng tích cực hơn, mặc dù tốc độ còn chậm, nhất là ở chỉ tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm. Doanh thu phí bảo hiểm đã “bớt âm” so với quý đầu năm (quý I/2024: -5,17%), nhưng chủ yếu là do sự bù đắp của mảng phi nhân nhân thọ, còn lại mảng nhân thọ vẫn hồi phục chậm.

Trên thực tế thời gian qua, nhiều DNBH đã có nhiều chuyển động tích cực để tìm lại niềm tin cho thị trường nói chung, cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng và cũng là “cứu chính mình”.

Mới đây, tại hội thảo "Khôi phục niềm tin ngành bảo hiểm nhân thọ: Tầm nhìn và Giải pháp", ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết, thời gian qua, các DNBH nhân thọ đã tích cực thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để tăng sự hài lòng của khách hàng. Theo đó, một số doanh nghiệp đưa ra các sáng kiến giúp khách hàng thuận tiện hơn khi đọc hợp đồng bảo hiểm; đẩy mạnh việc cải tiến các quy trình nghiệp vụ, giúp việc thẩm định phát hành hợp đồng bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm được nhanh chóng, thuận tiện hơn cho khách hàng. Đồng thời, các DNBH cũng nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn cũng như kiểm soát chất lượng tư vấn; nâng cao trải nghiệm khách hàng để mang lại giá trị gia tăng về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm. "Các giải pháp này đã bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực" - ông Ngô Trung Dũng.

“Nền móng” được củng cố, cơ hội cho phát triển bền vững

Theo ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch AIV, các DNBH thành viên của Hiệp hội đánh giá cao những giải pháp từ phía cơ quan quản lý và chính từ các DNBH để khắc phục được những tồn tại, hạn chế, giúp cho thị trường phát triển ngày càng lành mạnh, bền vững.

“Khuôn khổ pháp lý về kinh doanh bảo hiểm đã được hình thành đầy đủ và đồng bộ, đảm bảo môi trường pháp lý công khai, minh bạch, bình đẳng cho các DNBH tham gia hoạt động trên thị trường” - Chủ tịch AIV nói.

Trước đó, đại diện cơ quan quản lý cũng chia sẻ, thị trường bảo hiểm, nhất là bảo hiểm nhân thọ hiện nay đang còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và các giải pháp từ phía cơ quan quản lý, sự điều chỉnh từ phía DNBH… tin tưởng rằng, thị trường bảo hiểm sẽ tiếp tục phát triển một cách bền vững, chất lượng dịch vụ bảo hiểm sẽ ngày càng được nâng cao và niềm tin của người dân tham gia bảo hiểm sẽ được củng cố.

Báo cáo vừa mới phát hành của Vietnam Report cũng cho hay, kinh tế Việt Nam năm 2024 được đánh giá có những tín hiệu phục hồi khả quan, từ đó có thể tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực, ổn định và thuận lợi cho các DNBH, với việc tăng cường niềm tin và sự ổn định trong thị trường.

Kết quả khảo sát chuyên gia, DNBH của đơn vị này trong giai đoạn tháng 5 - 6/2024 chỉ ra, 45,5% doanh nghiệp kỳ vọng ngành bảo hiểm sẽ tăng trưởng từ 5 - 10% trong năm 2024.

Trong khi đó, theo thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, ngành bảo hiểm Việt Nam đang hướng tới một năm đầy triển vọng với những mục tiêu tài chính đáng chú ý. Dự kiến năm 2024, ngành bảo hiểm cũng đóng góp tích cực cho nền kinh tế thông qua số vốn đầu tư ước đạt 850.264 tỷ đồng, tăng 11,51% so với năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 243.472 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 79.687 tỷ đồng (tăng 12%) và bảo hiểm nhân thọ ước đạt 163.785 tỷ đồng (tăng 5%).

Như vậy, soi chiếu mục tiêu đó với kết quả thực hiện gần nửa đầu năm, nhiều chỉ tiêu đặt ra năm 2024 là khả quan, tuy nhiên, để đạt được chỉ tiêu về doanh thu phí bảo hiểm vẫn cần nhiều nỗ lực hơn từ các DNBH, nhất là bảo hiểm nhân thọ.

Báo cáo của Vietnam Report cũng chỉ ra nhiều khó khăn, đặt ra thách thức để ngành bảo hiểm lấy lại đà tăng trưởng, đặc biệt là tăng trưởng dương đối với bảo hiểm nhân thọ. Chính vì vậy, “các DNBH buộc phải nâng tầm chất lượng, không ngừng đổi mới sáng tạo, cải thiện liên tục để không tụt hậu so với đối thủ. Ngoài ra, các chính sách và quy định cũng đóng vai trò định hình mức độ cạnh tranh khi tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng giữa các DNBH” - báo cáo cho hay.