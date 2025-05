Lãi suất giảm 0,6%/năm, mở van tín dụng tạo lực đẩy cho nền kinh tế

Tín dụng bứt tốc gấp gần 3 lần cùng kỳ, tăng 4,27% Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2025, tính đến ngày 18/4, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 16,28 triệu tỷ đồng, tăng 4,27% so với cuối năm 2024 và tăng 18,25% so với cùng kỳ năm trước (trong khi cùng kỳ năm 2024, dư nợ tín dụng chỉ tăng 1,48% so với tháng 12/2023).