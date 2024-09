(TBTCO) - Sáng ngày 16/9, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại xã An Phú; thăm, trao tặng 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão của 3 xã: Hợp Tiến, Hợp Thanh và An Phú, huyện Mỹ Đức.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện huyện Mỹ Đức cho biết, tính đến 6h, ngày 16/9, tổng lượng mưa trên địa bàn huyện từ đầu năm là 1.939,0mm, tăng 449,1mm so với năm 2023. Trong đó, mưa từ ngày 6/9 đến 6h, ngày 16/9 là 494,0mm. Từ đêm ngày 15/9 đến 6h, ngày 16/9, mưa trung bình đạt 11mm.

Mực nước trên sông Đáy tại xã An Mỹ đạt báo động 2 (từ 17h20, ngày 10/9); sông Bùi, xã Phúc Lâm báo động III (từ 17h, ngày 09/9); sông Mỹ Hà tại Hòa Lạc rút báo động II (từ 19h, ngày 13/9). Mực nước các hồ trên địa bàn huyện đang ở mức cao, trong đó, hồ Quan Sơn vượt ngưỡng tràn (đo lúc 6h, ngày 16/9 là 5,94m).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại huyện Mỹ Đức. Ảnh: Phạm Hùng

Trước tình hình mưa bão, các phòng, ban ngành, xã, thị trấn tiếp tục chủ động triển khai các hoạt đông phòng, ngừa, ứng phó với bão, lũ. Đến 7h, ngày 16/9, Xí nghiệp ĐTPT Thủy Lợi Mỹ Đức đã vận hành 8 trạm bơm với 20 tổ mức, tổng lưu lượng 90.200m3 để tiêu úng. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xử lý mái thượng lưu vị trí mạch đùn khu vực xảy ra sự cố mạch đùn trên đê Mỹ Hà, đoạn qua xã Hương Sơn; cắt tỉa cây xanh gãy, đổ; khắc phục các công trình bị ảnh hưởng do bão; chủ động ứng trực, chuẩn bị nhân lực, vật tư phương tiện, sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các xã, thị trấn đã huy động trên 6.200 lượt người và phương tiện các loại ….để khắc phục các sự cố trên các tuyến đê, trạm bơm, thu hoạch lúa mùa cho dân… Lực lượng vũ trang đã huy động trên 730 lượt người hỗ trợ dân đắp đê, thu hoạch lúa Mùa tại các xã Hợp Tiến, Hợp Thanh, An Phú, Hương Sơn, An Tiến…Huyện đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng thu hoạch lúa mùa đến nay là 1.072ha, đạt 15%.

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức đã hỗ trợ thuyền cho vùng lũ huyện Gia Lâm, Mê Linh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện cứu trợ, hỗ trợ các hộ dân bị cô lập. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường sau bão, mưa úng; tiếp tục kiểm tra và chỉ đạo kịp thời khi có tình xuống xảy ra để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Về thiệt hại, tính đến 6h, ngày 16/9, toàn huyện có khoảng 2.632 ha lúa bị đổ, ngập; 360ha hoa màu bị ảnh hưởng, khoảng 25.300 cây ăn quả bị đổ, gãy; khoảng 98,2ha cây hàng năm bị đổ gãy; 7.250 cây bóng mát, cây lấy gỗ bị đổ, gãy; khoảng 9.675 con gia cầm bị chết do ngập chuồng; tràn trên 139,4ha nuôi trồng thủy sản; 114 chuồng trại bị đổ, sập, tốc mái…

Ngoài ra, do ảnh hưởng mưa bão còn gây hư hỏng một số trạm bơm; sập cống trạm bơm Tảo Khê, xã Bột Xuyên; sạt sụt 70m đê vùng 700 xã An Phú, sụt khoảng 50m taluy đê Quán Quốc, tràn các tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng… Có 85 nhà cấp 4, mái tôn trường học, đình, chùa, trạm y tế… bị tốc mái, có 1 hộ xã Tuy Lai có nhà bán kiên cố bị sập. Đến nay, còn 5 trường học học sinh chưa quay trở lại trường; 3.421 hộ bị nước tràn vào nhà; đã di dời 1.979 hộ vùng trũng, nhà bị ngập đến nơi an toàn, trong đó, khoảng 600 hộ với 2.500 nhân khẩu xã An Phú; 300 hộ với trên 1.200 nhân khẩu xã Hợp Tiến và 774 hộ với 3.560 nhân khẩu xã Hợp Thanh đến nơi an toàn. Hiện, đã có 38 hộ phải di dời đã trở về nhà sinh hoạt bình thường.

Về công tác cứu trợ, tính đến ngày 15/9, đã có khoảng 141 tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân các xã: Hợp Thanh, Hợp Tiến, An Phú, Phúc Lâm… có người dân bị ảnh hưởng do mưa, bão, úng: 6,1 tấn gạo, 3.323 thùng mì tôm, 8.029 bình nước uống, 1.556 hộp sữa, 523 kg rau củ quả, 1.069kg thịt lợn, 2.031 hộp bánh, lương khô, bánh gạo, 1.259 chai nước mắm, 971 áo phao, 1.903 đèn pin, 25,5 triệu tiền mặt và nhiều đồ dùng thiết yếu…

Thời gian tới, huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, chủ động ứng phó sự cố đê điều, thủy lợi theo phương châm “4 tại chỗ”; tiếp tục đảm bảo tuyệt đối tính mạng người dân, hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu, không để ai bị đói, không có chỗ ở; điều tiết, phân luồng giao thông kịp thời, đảm bảo an toàn các điểm úng ngập. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa Mùa chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Đông 2024-2025...

Sau khi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại xã An Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mỹ Đức kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm nhằm kịp thời hỗ trợ các hộ dân thôn Đồng Chiêm cũng như nhân dân huyện Mỹ Đức sớm vượt qua những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, cần kịp thời sơ tán các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng người dân trong bối cảnh mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Đức bám sát các chỉ đạo của trung ương, thành phố về phòng chống bão lụt, kịp thời ứng phó với mọi tình huống trên tinh thần bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân. Đặc biệt, cần quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, người già, trẻ em trong thời gian mưa lũ.