Lợi ích kép khi kết nối hóa đơn từ máy tính tiền với cơ quan thuế

Đã trao thưởng hơn 1 tỷ đồng cho người trúng giải Sau 6 lần quay số, chương trình "hóa đơn may mắn" dần lan tỏa và thu hút nhiều hơn sự quan tâm của người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,02 tỷ đồng, được trao cho 101 người may mắn trúng giải. Chương trình Hóa đơn may mắn được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức định kỳ hàng quý, nhằm khuyến khích cá nhân nhận hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hoặc hóa đơn có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền từ người bán hàng là người nộp thuế trên địa bàn mỗi khi mua hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể, để được tham gia chương trình và có cơ hội trúng các giải thưởng trị giá hàng chục triệu đồng, mỗi khi hàng mua hàng hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, người mua cần yêu cầu người bán lập hóa đơn điện tử và chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân là mã số thuế, hoặc căn cước công dân, hoặc chứng nhân dân, hoặc hộ chiếu để bên bán lập và giao hóa đơn. Mỗi hóa đơn mua hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng với giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, 3 giải Nhì mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, 5 giải Ba mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Việc quay số cũng được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên trong dữ liệu trên hệ thống hoá đơn điện tử tập trung của ngành Thuế, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát với các thành viên là đại diện của Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thanh tra, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), lãnh đạo cục thuế nhằm đảm bảo hóa đơn trúng thưởng được lựa chọn khách quan, công khai, minh bạch. Kể từ lần quay số đầu tiên vào ngày 31/10/2022, tính đến thời điểm hiện tại, chương trình "hóa đơn may mắn" đã lan tỏa, được nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn tại TP. Hồ Chí Minh sau 6 lần quay số, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,02 tỷ đồng, được trao cho 101 người may mắn trúng giải.