Lợi nhuận của Hòa Phát ước đạt 2.800 tỷ đồng trong quý I/2024

(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với sự tham dự của gần 700 cổ đông, đại diện cho 68% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua mục tiêu doanh thu 2024 là 140.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ảnh: T.L

Đại hội đã thông qua mục tiêu kinh doanh 2024: đạt doanh thu 140.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long, kết thúc quý I, Hòa Phát đạt 31.000 tỷ đồng doanh thu và 2.869 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đồng cổ đông HPG đã thông qua tất cả các nội dung họp, như kế hoạch kinh doanh, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 với tỷ lệ 10%; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2024 là 10%.

Cổ đông HPG cũng biểu quyết thông qua việc bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Chu Quang Vũ và ông Đặng Ngọc Khánh, đưa số thành viên HĐQT HPG lên thành 9 người.

Được biết năm 2023, Hòa Phát ghi nhận 120.355 tỷ đồng doanh thu và 6.800 tỷ đồng lợi nhuận, giảm lần lượt 16% và 19% so với năm 2022. Lợi nhuận năm 2023 đạt 85% kế hoạch và giảm so với cùng kỳ 2022, chủ yếu do lĩnh vực kinh doanh thép giảm 22% lợi nhuận so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của mảng thép (gồm gang thép và sản phẩm thép) lần lượt chiếm 93% và 92% của toàn tập đoàn. Hòa Phát chủ trương tối ưu hóa hoạt động các trang trại chăn nuôi hiện có, nhờ vậy lợi nhuận nhóm nông nghiệp tăng 236% so với năm 2022. Lĩnh vực bất động sản hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch được giao...

Trong phần thảo luận, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đã cởi mở trả lời những câu hỏi của cổ đông về các nội dung họp như kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, tiến độ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, kế hoạch phát hành để tăng vốn cổ phần, những thế mạnh của sản phẩm thép cán nóng HRC trên thị trường, định hướng phát triển thép chất lượng cao, các dự án nông nghiệp, bất động sản…

Về kế hoạch kinh doanh 2024, ban lãnh đạo HPG nhận định, nền kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn còn nhiều ẩn số, tín hiệu phục hồi chưa rõ nét, biến động về tỷ giá, lãi suất cùng các yếu tố khác trên thị trường thế giới. Trên cơ sở đó, Hòa Phát theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Cụ thể, tập đoàn đặt mục tiêu năm 2024 là 140.000 tỷ đồng doanh thu, 10.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tuy nhiên, sau khi dự án Dung Quất 2 hoàn thành doanh thu của Hòa Phát có thể lên đến 200.000 tỷ đồng và tỷ trọng doanh thu của mảng thép sẽ chiếm 95% tổng doanh thu của Tập đoàn, tăng lên từ mức 85-90% những năm qua.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết, Hòa Phát đang nghiên cứu làm tôn silic để cho ra thép dùng trong mô tơ điện và làm từ gốc. Đây là sản phẩm chưa công ty nào ở Việt Nam làm được. Ngoài ra, Hòa Phát sẽ làm thép đường ray cường độ cao. Hòa Phát đã tiến hành những bước đầu tiên và sẵn sàng đấu thầu tại dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Tập đoàn Hòa Phát xác định cơ cấu sản phẩm của dự án Dung Quất 2 và các dự án trong tương lai sẽ hướng mạnh vào sản xuất thép cán nóng (HRC) chất lượng cao phục vụ nhu cầu các ngành cơ khí chế tạo. Tập đoàn cũng chú trọng đầu tư theo chiều sâu để sản xuất các mác thép đòi hỏi kỹ thuật khó hơn, dùng làm nguyên liệu cho sản xuất ốc vít, tanh lốp ô tô, cáp, thép dự ứng lực, thép silic, thép làm đường ray tàu cao tốc…

Với lĩnh vực bất động sản, tập đoàn chủ trương không mở rộng, tập trung phát triển các dự án khu công nghiệp. Dự án nhà ở khu đô thị chỉ làm khi có pháp lý đầy đủ.

Ông Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát đạt 2.869 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I/2024, tương đương đạt 28,7% kế hoạch năm. Lĩnh vực sản xuất gang thép và sản phẩm thép đóng góp khoảng 90% kết quả này.

“Quý I/2024 có thể nói là tương đối tốt, tập đoàn làm được tốt hai việc. Thứ nhất là tăng sản lượng bán hàng so với cùng kỳ. Thứ hai là sử dụng hết nguyên nhiên liệu tồn kho giá cao, quý này có thể thiệt một chút nhưng sẽ tốt cho các quý sau. Chưa bao giờ tập đoàn có lượng tồn kho xuống thấp như hiện nay” - Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đánh giá./.