Long An: “Lộ diện” dự án đầu tiên được vay từ gói 120.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, Dự án nhà ở xã hội Chung cư CC1 của Công ty cổ phần Prodezi đáp ứng các điều kiện pháp lý để vay vốn thuộc chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Dự án LA Home được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự thay đổi bộ mặt đô thị của địa phương. Ảnh: Kỳ Phương

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, Dự án nhà ở xã hội Chung cư CC1 (xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), do của Công ty cổ phần Prodezi làm chủ đầu tư.

Dự án này được xây dựng trên quy mô 7.103 m2, diện tích mặt sàn xây dựng gần 32.390 m2, với 400 căn hộ; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 370 tỷ đồng; nhu cầu vay vốn dự kiến là 296 tỷ đồng.

Về pháp lý, dự án đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục như đã phê duyệt quy hoạch 1/500, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất và cấp giấy phép xây dựng... dự kiến được khởi công vào quý IV/2024 và hoàn thành vào quý II/2026.

Về dự án nhà ở xã hội Chung cư CC1 nằm trong tổng thể khu dân cư Lương Hòa (tên thương mại là LA Home), do Công ty cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Hướng Việt (HVH) làm đơn vị phát triển dự án.

Vốn đầu tư của tổng thể khu dân cư Lương Hoà (diện tích hơn 101 ha) ở quyết định chủ trương đầu tư lần đầu được phê duyệt là 1.275 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh vốn đầu tư lên 2.935 tỷ đồng.

Theo dữ liệu mà Cục Thuế tỉnh Long An cung cấp đến phóng viên TBTCVN, đối với Dự án khu dân cư Lương Hòa, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, với số tiền lên đến 917 tỷ đồng.

Chỉ riêng trong lĩnh vực đất đai, trong năm 2024, đây là con số đóng cao thuế sử dụng đất cao thứ 2 sau Dự án khu dân cư Mai Bá Hương (tọa lạc tại xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), do Công ty cổ phần Tandoland làm chủ đầu tư.