(TBTCO) - Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia tại Mỹ cho biết, các hợp đồng đã ký mua nhà hiện có giảm 20% trong tháng Sáu so với cùng kỳ năm ngoái, tính trên cơ sở hàng tháng, doanh số bán nhà đang chờ xử lý, những căn nhà đang trong giai đoạn giao dịch hoàn tất các thủ tục giấy tờ trong tháng Sáu giảm 8,6% so với dự báo 1% của Down Jones.