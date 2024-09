(TBTCO) - Ngày 8/9, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam thông báo các tàu đã hoạt động trở lại; trong đó, các tàu đi và đến tại Hà Nội.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam thông báo các tàu đã hoạt động trở lại. Ảnh tư liệu

Theo đó, tàu SE8 về Hà Nội lúc 5 giờ 20 phút; SE3 chạy tại Hà Nội lúc 5 giờ 25 phút; SE19 chạy Hà Nội lúc 5 giờ 42 phút; SE1 chạy Hà Nội lúc 6 giờ 5 phút; SE11 chạy Hà Nội lúc 6 giờ 25 phút; E6 dự kiến về Hà Nội lúc 7 giờ 45 phút; SE4 dự kiến về Hà Nội lúc 8 giờ 5 phút; SE2 dự kiến về Hà Nội lúc 8 giờ 40 phút; SE7 dự kiến chạy Hà Nội lúc 8 giờ 50 phút.

Thống kê thiệt hại do bão số 3 gây ra, tính đến 7 giờ ngày 8/9, một số vị trí trên các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng. Theo đó, tuyến Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, tuyến Gia Lâm - Hải Phòng, tuyến Yên Viên – Lào Cai, nhiều cây đổ vào đường sắt. Nhiều đoạn tuyến cáp thông tin treo bị cây xanh đổ vào đè lên đường cáp.

"Do sự cố cây, cột thông tin đổ vào đường sắt trên tuyến Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, một số đoàn tàu phải dừng tại các ga dọc đường, các đoàn tàu xuất phát tại ga Hà Nội chậm hơn giờ dự kiến để chờ thông tuyến", Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Anh Tuấn cho hay.

Tuyến Bắc Hồng – Văn Điển ghi nhận nhiều vị trí cây đổ. Đơn vị đang khắc phục: Km16+500, 19+500, 19+700, 22+500, 24+100, 27+300, 27+900. Km33+025 có cây cổ thụ đổ ngang đường sắt.

Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng mưa rất to, nhiều vị trí cây đổ vào đường sắt, nước ngập đỉnh ray. Đơn vị đang tiếp tục theo dõi, giải tỏa để thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Tuyến Kép - Hạ Long - Cái Lân, tuyến Mai Pha – Na Dương, tuyến Chí Linh – Phả Lại, nhiều cây và cột thông tin đổ vào đường sắt. Đơn vị đang tổ chức giải tỏa đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Về công tác chỉ đạo cứu chữa, khắc phục thiệt hại, đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, các Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Hà Thái, Hà Lạng, Hà Hải đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đội, các cung cầu đường kịp thời khắc phục hậu quả do cây đổ vào đường sắt trên các tuyến đường sắt, đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

Để ứng phó với bão và sau bão, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tiếp tục bãi bỏ các đoàn tàu khách LP3, LP6 xuất phát ngày 8/9./.