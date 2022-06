Trả lời kiến nghị cử tri:

(TBTCO) - Việc xem xét cho phép gia hạn thời gian trả nợ, khoanh nợ, xóa nợ còn tồn đọng của các dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ căn cứ vào quy định tại Luật Quản lý nợ công năm 2017, Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, Nghị định số 79/2021/NĐ-CP.

Hỏi: Cử tri tỉnh Nghệ An, Nghĩa Đàn phản ánh các hộ công nhân thuộc Nông trường Tây Hiếu 3 nhận khoán đất nông trường thực hiện Tiểu Dự án phát triển cây Cà phê chè Catimo do Công ty Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Cà phê – Cao su Nghệ An (nay là Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An) làm chủ đầu tư thuộc Chương trình phát triển 40.000 ha cà phê chè trên toàn quốc, nguồn vốn vay AFD và Quỹ Hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau (không phù hợp thổ nhưỡng, thiên tai, chăm sóc không đảm bảo...) nên một số diện tích bị mất trắng, hiệu quả rất thấp. Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT), Tổng công ty Cà phê Việt Nam xem xét cho phép khoanh nợ, giảm nợ, xóa nợ vay vốn AFD còn tồn đọng để giảm bớt khó khăn cho công nhân nông trường.

Trả lời: Việc xem xét cho phép gia hạn thời gian trả nợ, khoanh nợ, xóa nợ còn tồn đọng của các dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ căn cứ vào quy định tại Luật Quản lý nợ công năm 2017, Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ (Nghị định số 97/2018/NĐ-CP), Nghị định số 79/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2019/NĐ-CP.

Vinacafe là chủ chương trình, vay lại vốn vay AFD của Chính phủ để thực hiện cho vay đến các công ty thành viên để thực hiện các tiểu dự án. Do đó, vấn đề xử lý nợ cho các tiểu dự án thuộc trách nhiệm của Vinacafe và việc xử lý nợ tồn đọng tổng thể của chương trình từ năm 2014 đến nay (nếu có) phải do Vinacafe đề xuất (với tư cách là người vay lại vốn vay nước ngoài cho chương trình và ký hợp đồng vay lại với NHPT).

Do đó, đề nghị Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An báo cáo Vinacafe lập phương án xử lý nợ tổng thể của chương trình theo quy định, trong đó thực hiện phân loại nợ, xác định các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng có ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình, xây dựng các phương án xử lý nợ (gia hạn, khoanh nợ, xóa nợ), cung cấp đầy đủ thông tin liên quan (báo cáo tài chính được kiểm toán 3 năm gần nhất, ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và cơ quan liên quan về nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn tài chính không trả được nợ, đề án tái cơ cấu lại tài chính của Vinacafe được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) gửi cơ quan được ủy quyền cho vay lại (NHPT) thẩm định làm căn cứ để Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.