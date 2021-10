Nâng cao trình độ nguồn nhân lực: Chìa khóa để phát triển kinh tế trong bối cảnh mới

Thu nhập của người lao động khu vực dịch vụ giảm mạnh nhất do dịch Tổng cục Thống kê cho biết, trong quý III/2021 và 9 tháng năm 2021, thị trường lao động Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lần thứ 4 và thời gian giãn cách xã hội kéo dài. Tình hình lao động việc làm quý III của thị trường lao động cho thấy, số người có việc làm giảm đáng kể so với quý trước và cùng kỳ năm trước; tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng lên mức cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện đến nay. Đặc biệt, thu nhập bình quân tháng của người lao động sụt giảm nghiêm trọng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Cụ thể, quý III/2021, hầu hết các ngành kinh tế đều ghi nhận mức sụt giảm thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Người lao động làm việc trong khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng về thu nhập nặng nhất, với mức thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng/tháng, giảm 13,5% so với quý trước. Lao động khu vực công nghiệp và xây dựng có mức thu nhập bình quân đạt 5,8 triệu đồng/tháng, giảm 13,2% so với quý trước. Thu nhập bình quân của lao động quý III/2021 đạt 5,2 triệu đồng/tháng, giảm 847.000 đồng so với quý trước và giảm 573.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình này, Tổng cục Thống kê đề xuất Chính phủ có những biện pháp kịp thời, như tiếp tục phủ xanh vắc-xin toàn dân, đặc biệt là những thị trường lao động năng động thu hút nhiều lao động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát được dịch Covid-19 hiện vẫn diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam để tạo ổn định tâm lý của người dân.