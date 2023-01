(TBTCO) - Để đón đầu và nắm bắt cơ hội do các hiệp định thương mại tự do mang lại, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nói chung và ngành dệt may, da giày nói riêng cần đầu tư các quy trình tự động hóa, áp dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh để đạt được nhiều đơn hàng chất lượng.