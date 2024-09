(TBTCO) - Bão số 3 (Yagi) đã đi qua, nhưng hậu quả để lại rất nặng nề khi liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá tại 1 số tỉnh miền núi phía Bắc và gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Ngành Hải quan từ trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động chung tay, góp sức giúp đồng bào bị thiệt hại do bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Công chức khối cơ quan Tổng cục Hải quan ủng hộ gần 900 triệu đồng

Ngày 13/9, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Công đoàn Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ Phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) gây ra.

Tham dự lễ phát động có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ; các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan: Lưu Mạnh Tưởng, Đinh Ngọc Thắng, Trần Đức Hùng, Âu Anh Tuấn cùng gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 18 đơn vị khối cơ quan Tổng cục đại diện cho gần 2.000 công đoàn viên thuộc Công đoàn Tổng cục Hải quan.

Công chức cơ quan Tổng cục Hải quan tham gia ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Văn Tá.

Tại lễ phát động, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Tổng cục Hải quan đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ để giúp đỡ, sẻ chia khó khăn cùng đồng bào để sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Tổng số tiền được quyên góp trực tiếp và 1 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại khối cơ quan Tổng cục Hải quan là 859,02 triệu đồng.Ngoài số tiền 200 triệu đồng đã gửi về Công đoàn Bộ Tài chính để chuyển về Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tiền quyên góp được còn lại Công đoàn Tổng cục Hải quan sẽ trực tiếp đến các địa phương bị ảnh hưởng để hỗ trợ giúp người dân khắc phục hậu quả của mưa, lũ, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Đại diện Tổng cục Hải quan trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 tới Công đoàn Bộ Tài chính. Ảnh: Thu Hiền. Trước đó, tại lễ phát động quyên góp ủng hộ của Bộ Tài chính, thay mặt Tổng cục Hải quan, ông Đỗ Văn Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Tổng cục Hải quan đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Hải quan Lào Cai ủng hộ 50 triệu đồng tiền mặt cùng 500 phần quà

Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Chi cục Hải quan Bát Xát (Cục Hải quan Lào Cai) vừa phối hợp với 2 doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng quà ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của mưa lũ do hoàn lưu bão số 3.

Ngày 13/9, Chi đoàn Thanh niên Cục Hải quan Lào Cai, Công đoàn cơ sở Cục và Chi cục Hải quan Bát Xát phối hợp với Công ty TNHH kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu Đại Phát, Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Minh Anh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của mưa lũ tại 2 xã Bản Vược và xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Tại đây, đoàn đã trao 50 triệu đồng tiền mặt để ủng hộ cho các hộ gia đình bị sạt lở thiệt hại nặng về nhà cửa và 500 phần quà cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn 2 xã.

Hàng hóa hỗ trợ của Hải quan Lào Cai được chuyển về trụ sở UBND xã Bản Vược để tiếp tục chuyển đến các gia đình bị ảnh hưởng của bão lũ. Ảnh: Hà Thái.

Lào Cai là một trong những địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Từ đêm ngày 7/9 đến 17 giờ ngày 10/9/2024, trên địa bàn xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng.

Đến ngày 12/9, có 6/9 huyện, thị xã, thành phố có người tử vong, tổng số người thương vong là 255 người, trong đó 98 người chết, 81 người mất tích, 76 người bị thương; thiệt hại kinh tế ước tính sơ bộ từ 2.000 đến 3.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Trị trao tiền ủng hộ tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồng Ngọc. Hải quan Quảng Trị quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão 173,8 triệu đồng Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ngày 13/9, Cục Hải quan Quảng Trị tổ chức Chương trình phát động, kêu gọi và vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Phát biểu phát động tại Chương trình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị Trần Mạnh Cường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị cùng chung tay ủng hộ, giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, nhấn mạnh tập thể Cục sẽ cùng nhau tạo nên sức mạnh đoàn kết, đóng góp thiết thực, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng cả tinh thần, để hỗ trợ đồng bào miền Bắc vững vàng vượt qua những tổn thất sau bão. Trước đó, các Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo và các Đội Kiểm soát đã hưởng ứng Chương trình Phát động, kêu gọi và vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, người lao động Cục Hải quan Quảng Trị đã tham gia quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền là 173.800.000 đồng. Trong đó, Cục Hải quan Quảng Trị gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị là 102.300.000 đồng và hưởng ứng lời phát động của Công đoàn Bộ Tài chính là 71.500.000 đồng. Thông qua Cục Hải quan Cao Bằng số tiền do Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Quảng Trị quyên góp, ủng hộ đã được trao tận tay các hộ gia đình tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Hà Thái. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Cục Hải quan Quảng Trị thông qua Đoàn cơ sở Cục Hải quan Cao Bằng ủng hộ 50.000.000 đồng gửi đến 7 hộ gia đình bị sạt lỡ vùi lấp nhà ở tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ban Nữ công trích từ nguồn quỹ “Nuôi heo đất- Trao yêu thương” 2024 ủng hộ 5.000.000 đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tỉnh Quảng Trị.

Hải quan Cao Bằng trao nhiều suất quà cùng 105 triệu đồng tiền mặt

Trong hai ngày 12 - 13/9, Cục Hải quan Cao Bằng đến thăm và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng và xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình.

Tổng trị giá của đợt trao tặng quà cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ là 105 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 50 triệu đồng của Cục Hải quan Quảng Trị ủng hộ.

Tại phường Hợp Giang, Đoàn đã động viên và trao tặng 15 suất quà cho 15 hộ gia đình bị ngập lụt trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng Lê Viết Phong trao tiền ủng hộ cho người dân xã Ca Thành. Ảnh: Hà Thái.

Tiếp đó, lãnh đạo Cục Hải quan Cao Bằng đã đến động viên, chia sẻ với những mất mát về người và tài sản của các hộ dân tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành. Tại đây, đoàn trao tặng 7 phần quà hỗ trợ cho 7 hộ gia đình, trong đó có 6 hộ gia đình có người thân bị tử vong và 1 ngôi nhà bị vùi lấp trong vụ sạt lở, mỗi suất quà trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” Cục Hải quan Cao Bằng đã quyên góp ủng hộ 20 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng để góp phần hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại, khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra.

Đây là hoạt động thiết thực của cơ quan hải quan nhằm kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục khó khăn do bão, lũ lụt sạt lở gây ra, qua đó từng bước khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại cuộc sống.

Trước đó, ngày 10/9, Công đoàn Cục cơ sở Hải quan Cao Bằng và Đoàn thanh niên Cục đã tổ chức thăm hỏi, động viên 3 gia đình đoàn viên công đoàn Cục tại thành phố Cao Bằng, đây là 3 gia đình bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3./.