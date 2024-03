Ngành Hải quan mở rộng phương thức thu thuế tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Tính đến ngày 20/2 Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái đã làm thủ tục cho trên 9.100 tờ khai, tổng kim ngạch hàng hóa XNK hơn 385 triệu USD, tăng gần 35% về tờ khai, tăng 20% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023; tổng số 406 doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn Móng Cái, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 76 doanh nghiệp mới phát sinh, tăng 36 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.