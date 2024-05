Ngành Hải quan thu ngân sách đạt kết quả khả quan

(TBTCO) - Những tháng đầu năm 2024, nền kinh tế phục hồi tích cực, xuất nhập khẩu phát triển mạnh mẽ. Quan trọng hơn, kim ngạch một số mặt hàng có thuế suất cao lại tăng trưởng mạnh mẽ đã góp phần giúp số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt những kết quả khả quan.

Nguồn: Tổng cục Hải quan. Đồ họa: Văn Chung

Tăng thu 7.470 tỷ đồng từ nguyên liệu, máy móc

Thống kê đến hết tháng 4/2024, toàn ngành đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 124.740 tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo phân tích, nguyên nhân khiến số thu tăng là có sự đóng góp lớn của 3 nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ lực. Trong đó, nhóm hàng tăng trưởng cao phải kể đến như: Nhóm các mặt hàng nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng nhập khẩu phục vụ sản xuất gồm: than, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chất dẻo, sắt thép, linh kiện ô tô… đạt trị giá 24,6 tỷ USD, chiếm 56,7% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế, tăng 16,9% so với cùng kỳ, giúp tăng thu ngân sách khoảng 7.470 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Nhóm dầu thô nhập khẩu tăng thu 1.350 tỷ đồng so với cùng kỳ 2023. Ở nhóm xăng dầu nhập khẩu cũng ghi nhận sự tăng trưởng cao tăng thu 710 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Tốc độ tăng trưởng thu của cả ngành có tăng nhưng chưa cao, song, ghi nhận tại một số địa phương, do nhiều yếu tố tích cực nên số thu khá tốt. Đơn cử tại Hà Tĩnh, với sự tăng trưởng của kim ngạch đã giúp công tác thu nộp ngân sách nhà nước qua địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đạt 2.995 tỷ đồng, bằng 34% dự toán được giao và tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023.

Đại diện đơn vị cho hay, hàng hóa thông quan qua cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương chủ yếu là thép, phôi thép, dăm gỗ, máy móc thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất... Số thu ngân sách 4 tháng đầu năm tăng là nhờ các doanh nghiệp, nhất là Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đẩy mạnh xuất nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất. Cùng với đó, chi cục cũng tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi thông quan để khơi thông dòng chảy hàng hóa, tạo đà tăng thu ngân sách.

Tại Lạng Sơn, những tháng đầu năm 2024, tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đã giúp công tác thu ngân sách tại Cục Hải quan Lạng Sơn tăng cao. Nguyên nhân khiến tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tháng 4 giảm là do chính sách điều tiết hàng hóa của phía Trung Quốc, bên cạnh đó thời gian dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài.

Tính đến ngày 30/4/2024, Hải quan Lạng Sơn đã thu nộp ngân sách đạt 2.185,6 tỷ đồng, bằng 43,7% chỉ tiêu và tăng 42,7% so với cùng kỳ 2023. Riêng kết quả thu trong tháng 4 đạt 725 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng 3/2024 và tăng 60% so với cùng kỳ 2023.

Tương tự, Cục Hải quan Lào Cai thu ngân sách tính đến 2/5 đạt 413,8 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 39,4% chỉ tiêu Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại đơn vị trong cùng thời điểm đạt 639 triệu USD, tăng 63,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Quản lý rủi ro, chống thất thu

Công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hoạt động xuất nhập khẩu trên đà phục hồi, song, áp lực từ tình hình địa chính trị trên thế giới, tỷ giá và chi phí logistics tăng cao gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Trước tình hình đó, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế; không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2024 cao hơn thời điểm 31/12/2023.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các đơn vị tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro, từ đó đưa ra các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát; kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ... kiên quyết không để tình trạng thất thu xảy ra trên địa bàn.